Más de 170 talleres: cómo inscribirse en la Unate 2026

La Secretaría de las Personas Mayores informó que del 23 al 25 de febrero se desarrollará el período de inscripciones online para el ciclo lectivo 2026 de la Universidad Abierta de la Tercera Edad (Unate). El trámite se realizará de manera virtual a partir de las 8 de la mañana, a través de un enlace que se habilitará en la página oficial de Facebook "UNATE SALTA OK".

Desde el organismo indicaron que cada persona podrá registrarse en hasta dos talleres. En el caso de los alumnos de idiomas que cursan niveles 2° a 4°, quedarán automáticamente inscriptos, por lo que no deberán completar el formulario.

Para acceder a la preinscripción se requiere tener 57 años o más o ser jubilado. La única excepción es el taller "Cocina para celíacos", que no tiene límite de edad, aunque exige la presentación de certificado médico de celiaquía del alumno o de un familiar directo.

La directora de la UNATE, Susana Tessio, destacó que la institución "se ha transformado en una verdadera familia que trasciende el aprendizaje académico, funcionando como un espacio vital de socialización". Además, señaló que este año se incorporan propuestas innovadoras como danzas hindúes, árabes y griegas, surgidas de la creación colectiva entre alumnos y profesores, junto con la continuidad de los talleres tradicionales.

En total, se dictarán 178 talleres y el inicio del ciclo lectivo está previsto para el 9 de marzo. Entre las propuestas figuran Ajedrez, Arte Francés, Artesanías Rústicas, Bordado y Marroquinería, Canto, Cocina para Celíacos, Corte y Confección, Gimnasia para Mujeres y para Hombres, Informática, Manejo de Celular e Idiomas, entre otras.

Desde la Secretaría recordaron que cada taller cuenta con cupos limitados, que varían entre 20 y 40 alumnos según la capacidad del aula, por lo que recomendaron realizar la inscripción con anticipación. El detalle completo de la oferta puede consultarse previamente en la página de Facebook oficial.

El secretario de las Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor, subrayó la modernización administrativa implementada para facilitar el acceso al sistema. "Gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Modernización, contamos con un sistema de inscripción sencillo y eficiente. Nuestros adultos mayores son un ejemplo de adaptación a las nuevas tecnologías", afirmó.

Inclusión y participación

Actualmente, la Unate continúa desarrollando los talleres de verano, que se extenderán hasta la primera semana de marzo para compensar los días feriados. Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa forma parte de una política pública orientada a garantizar el derecho a la educación permanente y promover la participación activa de las personas mayores en la vida social y cultural de Salta.