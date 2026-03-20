"Chachingo wine fair" en Salta, de la mano de Alejandro Vigil

Chachingo Wine Fair es una feria itinerante de vinos que fue creada por el winemaker Alejandro Vigil, junto a su esposa María Sance y Fernando Gabrielli en el año 2016. Actualmente la feria es una de las más importantes de Argentina y recorre algunas de las ciudades más destacadas del país.

Vigil es uno de los 50 enólogos más prestigiosos del mundo. Lleva cosechados 16 vinos con puntaje ideal (100 puntos en reportes de los críticos más destacados del planeta). Es el Director Enológico de Catena Zapata y cofundador de El Enemigo Wines. Para el reconocido winemaker, el objetivo principal de Chachingo Wine Fair es: "Promover el vino argentino en Argentina. La feria muestra los vinos de pequeños, medianos y grandes productores. Todos en un mismo lugar. Además, los propios hacedores participan del evento y cuentan los vinos a sus asistentes".

El evento se desarrolló el año pasado en Salta con gran éxito. Esta será la segunda fecha de este año de la feria y se hará en Salta. El recorrido arrancó en marzo en Park Hyatt Mendoza. En mayo será el turno de Rosario. La feria se trasladará a Córdoba en julio, Buenos Aires en agosto, Bariloche en septiembre, Mar del Plata en octubre y nuevamente Mendoza en noviembre, en el predio del multipremiado restaurante Casa Vigil.

La edición Salta contará con la participación de 40 bodegas: Agustín Lanús Wines, Antropo Wines, Azusto Wines, Bodega Bombal, Bodega La Riojana, Bodega Lavaque, Bodega Nanni, Chaglasian Winery, Chamán Wines, Chañarmuyo, Colomé, El Bayeh, El Enemigo, El Esteco, El Porvenir, El Viticultor, Estancia Los Cardones, Finca Bandini, Francisco Puga y Familia, Honorable Sociedad de Enófilos, Huachira Vineyards, Huentala Wines, Inimaginable Wines, Isasmendi, Jasmine de los Mundos, Jorge Rubio, Kindgard, LoSance, Luigi Bosca, Masi Tupungato, Nueve Cumbres, Otro Loco Más, Paez Paez Wine Co, Pepa Wines, Sólo Los Locos Winery, The Wine Plan, Tierra Colorada, Trapiche, Trivento, Tukma y Valle Arriba.

"Chachingo lleva el vino de todos los segmentos a los consumidores de todo el país, que son quienes mantienen viva esta actividad. Estamos muy entusiasmados por nuestra segunda vez en Salta" dijo Vigil.

Los tickets para el evento (que tendrá capacidad limitada) se pueden adquirir a través de: https://www.entradaweb.com.ar/evento/da9dc97c/step/1

El evento contará además con shows de música y servicio de agua gratuito. El consumo responsable es uno de los pilares fundamentales de la feria. Además, habrá gastronomía (a muy buenos precios) de la mano del chef local Nacho Liendo. La propuesta de comida fue diseñada en conjunto con el equipo de Casa Vigil Mendoza. Chachingo Wine Fair Salta cuenta con el auspicio de: Banco Macro, Secretaría de Turismo de Salta, Casa Vigil, The Wine Time, Hotel El Bodeguero, Volf Salta Finca El Recreo, Jalil Motors, Gabrielli PR Agencia de Comunicación y Eco de los Andes.