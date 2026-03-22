Respuestas previsionales

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Anselmo Cutipa: cumplo 65 años en noviembre y en Anses tengo 12 años de aportes hasta 2022, lo demás fue en negro lamentablemente. Quisiera saber si tengo forma de jubilarme y que puedo ir haciendo.

Buen día Anselmo. En primer lugar. es muy importante que haga la consulta con tiempo y no espere a tener la edad cumplida porque puede ser tarde. Ud. podrá jubilarse utilizando las dos moratorias vigentes. Por un lado, la vieja Ley 24.476 le permitirá cancelar, a un módico precio, sus aportes desde noviembre de 1979 (cuando cumplió 18 años) hasta septiembre de 1993 que es el límite que establece la norma. Por otro lado, puede utilizar la más nueva Ley 27.705 desde octubre de 1993 hasta octubre de 1997. Este último período deberá gestionarlo en Anses urgentemente porque la posibilidad de acceso a esta norma se vence cuando Ud. cumpla los 65. La moratoria Ley 27.705 es bastante más cara que la ley anterior. Ese período a cancelar tendrá un costo de aproximadamente 1,7 millones de pesos. Si bien es un monto elevado creo que vale la pena para poder jubilarse y así asegurarse un ingreso mensual y la cobertura de una obra social.

Rubén Salinas: perdí mi empleo y me toca cobrar este mes el seguro por desempleo. Por favor si me puede informar fechas y montos.

Buen día Rubén. El Fondo de Desempleo es una asistencia económica con el objetivo acompañar al trabajador durante el período en el que busca reinsertarse en el mercado laboral. La Anses ya puso en marcha el cronograma de pagos del Fondo de Desempleo correspondiente a marzo de 2026 de acuerdo a la terminación del DNI:

- Viernes 20: DNI terminados en 0 y 1.

- Miércoles 25: DNI terminados en 2 y 3.

- Jueves 26: DNI terminados en 4 y 5.

- Viernes 27: DNI terminados en 6 y 7.

- Lunes 30: DNI terminados en 8 y 9.

El monto del Fondo de Desempleo equivale al 75% del mejor salario percibido en los seis meses previos al despido. Sin embargo, la normativa vigente establece límites mínimos y máximos vinculados al salario mínimo, vital y móvil. Actualmente, el monto mínimo es de $176.200 y el máximo alcanza los $352.400. Sin embargo, Anses liquida el beneficio a mes vencido, por lo que los topes de febrero son $173.400 y $346.800 respectivamente.

Juan José Soto: cobro unos pesos más que la mínima, pero no pagan los $70.000 del bono sino un monto menor. ¿A qué se debe?

Buen día Juan José. El bono refuerzo a jubilados y pensionados fue oficializado por mediante el Decreto 109/2026; sigue siendo como hace dos años de $70.000 y se suma al aumento del 2,88% aplicado por movilidad. De esta forma, el haber mínimo es de $369.600,88 este mes. En el caso de los jubilados con haberes superiores al mínimo, el bono se liquida de forma proporcional. Los valores actualizados para marzo de 2026 son los siguientes:

- Haber de $369.600,88: bono de $70.000.

- Haber de $379.600,88: bono de $60.000.

- Haber de $389.600,88: bono de $50.000.

- Haber de $399.600,88: bono de $40.000.

- Haber de $409.600,88: bono de $30.000.

- Haber de $419.600,88: bono de $20.000.

- Haber de $429.600,88: bono de $10.000.