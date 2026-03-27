Acuerdo en Morillo: hubo acuerdo por $5.000 diarios por el trabajo de los indígenas

En la última medianoche hubo una reunión en la Municipalidad de Rivadavia Banda Norte. En el silencio del Chaco salteño hubo acuerdo entre el Municipio y los trabajadores terciarizados indígenas.

Hasta ayer, los representantes de 27 comunidades indígenas de Morillo tomaron el edificio municipal en reclamo por el atraso en el pago de dos semanas de trabajo comunitario que realizan terciariarizados. Por cada semana de trabajo le pagaban 10.000 pesos.

Los montos originaron indignación y las declaraciones del intendente local Ariel Arias le "tiraron más leña al fuego", según los indígenas. Arías dijo que los trabajadores cobraban sin trabajar y la situación empeoró.

Ayer la situación era extrema y hasta hubo un enfrentamiento con la gente de Desarrollo Social de la Provincia que tenía que retirar de la Municipalidad la asistencia a los inundados, pero que estaba bloqueada por los manifestantes.

El conflicto debía solucionarse sí o sí. Y anoche hubo acuerdo.

En el mitín, extrañanamente, no hubo presencia del Ejecutivo municipal. Estuvo el capataz de Obras Públicas, Bernabé Guerrero, con los 27 caciques.

El punto de encuentro fue que desde ahora los trabajadores pasarán a cobrar $5.000 por día, con una jornada de 3 horas, en donde un día se trabajará en la limpieza de las comunidades de pertenencia y el otro día para la ciudad de Morillo. El trabajo será de lunes a jueves y se cobrará el viernes la semana trabajada. Hay dos cupos por comunidad.

El acta compromiso fue enviada al intendente para que la firme y también estampó la rúbrica el comisario de Morillo.

"Lo hicimos firmar al comisario para que sepa que si el intendente no cumple el conflicto será peor", dijo Javier Ruiz, referente de la comunidad La Represa.

También se acordó que hoy se paguen las dos semanas atrasadas.