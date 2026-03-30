Ponen en marcha un plan de recuperación para alumnos de escuelas afectadas por inundaciones

El Ministerio de Educación y Cultura implementa un plan de remediación para que estudiantes de unidades educativas afectadas por lluvias e indundaciones, recuperen contenidos a partir de una programación pedagógica que atiende la realidad de cada comunidad.

El Gobierno provincial, lleva a cabo un operativo de abordaje ante situaciones de anegamiento en distintas localidades de la provincia con epicentro en el municipio Rivadavia Banda Norte y en otras comunidades del Norte salteño.

El relevamiento de los equipos técnicos de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria, muestra el aislamiento de algunas unidades educativas producto de corte de caminos de acceso, lo que impide la presencia de alumnos o de docentes. Aunque los edificios escolares se encuentran en condiciones, la transitabilidad es compleja en algunas zonas rurales.

El Plan de Remediación

- Para alumnos con conectividad, se activa una plataforma institucional con la finalidad de sostener el vínculo pedagógico mediante actividades sincrónicas y asincrónicas que permitan el avance en los contenidos y saberes.

- Para los parajes sin conectividad, se diseñaron cartillas físicas organizadas por áreas de conocimiento.

- Se incorporará la figura del docente tutor como eje central de la estrategia, cuya función principal será la Mediación pedagógica (Actuar como facilitador entre el contenido de las cartillas/plataformas y el estudiante). También hará seguimiento de trayectorias y promoverá el vínculo socio-afectivo sosteniendo la comunicación con las familias para brindar orientación sobre el uso de los materiales de aprendizaje autónomo.

- El equipo de supervisores monitoreará de forma permanente el impacto de estas acciones hasta lograr la plena regularidad en el dictado de las clases.

El Ministerio de Educación también acompaña el operativo, relevando la situación de conectividad y el funcionamiento de los comedores escolares, con especial atención en las unidades educativas afectadas por la inundación. A partir de este diagnóstico, se avanza en la implementación de acciones destinadas a fortalecer la continuidad de la asistencia alimentaria en estas instituciones.