Philip Morris Argentina inició su Proyecto de Compensación Forestal

Philip Morris Argentina (PMA) anunció el inicio del Proyecto de Compensación Forestal que la compañía está implementando en Salta, en línea con el compromiso global de Philip Morris International (PMI) con el Manifiesto de Deforestación Cero. El objetivo es compensar el uso histórico de leña en la curación de tabaco Virginia en Salta y Jujuy mediante la restauración de bosque nativo en zonas aptas para recuperación ambiental.

Como parte de este proyecto, la compañía llevó adelante una jornada de voluntariado ambiental junto a empleados de Philip Morris Argentina y sus familiares, en un bosque nativo ubicado en Cerrillos, Salta. Durante la actividad, los participantes plantaron más de 150 especies nativas como algarrobo blanco, cebil, guayacán y palo borracho. Más de 70 personas se inscribieron, reflejando el interés y compromiso con este tipo de iniciativas.

La actividad tuvo como objetivo promover el aprendizaje sobre la importancia de la restauración del bosque nativo, enseñar cómo plantar un árbol de manera adecuada y generar un espacio de encuentro, concientización ambiental y participación comunitaria. Cada colaborador pudo asistir acompañado por un invitado, creando una experiencia compartida orientada al impacto positivo.

El bosque donde se desarrolló la jornada se encuentra en una zona urbanizada y cumple un rol fundamental como pulmón verde, contribuyendo a la mitigación de CO₂ y al equilibrio ambiental local. El proyecto de restauración abarca 50 hectáreas de bosque nativo clasificadas como Categoría II (amarillo) según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). El predio pertenece a un productor tabacalero que acompaña la iniciativa y reconoce su valor ambiental.

Implementación local y criterios de intervención

La ejecución se lleva adelante en cuatro fincas: una vinculada a PMA y tres vinculadas a Coprotab (Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta Ltda). La selección de predios se realizó a partir de tres criterios principales:

Ubicación en zonas aptas para restauración, de acuerdo con los OTBN.

Voluntad de los productores de participar mediante acuerdos formales.

Viabilidad técnica, definida a partir de inventarios forestales y diagnósticos realizados por la ONG ProYungas.

Impacto esperado

La iniciativa contribuirá a: incrementar la captura de carbono en biomasa y suelo, recuperar biodiversidad mediante la reintroducción de especies nativas, fortalecer servicios ecosistémicos como regulación hídrica, calidad del suelo y hábitat para fauna local, sumar a la comunidad y a los colaboradores en acciones concretas de sostenibilidad.

Este proyecto integra la estrategia global de PMI para lograr un impacto neto positivo en bosques hacia 2025/2026 y sienta las bases para un modelo replicable en otros mercados donde la compañía opera.