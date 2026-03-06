Kosiner dijo que buscará reorganizar el PJ salteño

El exdiputado nacional Pablo Kosiner se encamina a asumir como interventor del Partido Justicialista de Salta, una vez que la Justicia Federal tome nota formal de la designación partidaria. Mientras se completa ese trámite administrativo, el dirigente adelantó que su objetivo será abrir una etapa de diálogo interno y reorganización del espacio político.

"En realidad el trámite partidario está finalizado. Ahora se remitieron las notas a la Justicia Federal, que es la que tiene que tomar conocimiento. Una vez que eso ocurra podré tomar posesión de la función", explicó en diálogo con Radio Salta.

Kosiner sostuvo que el principal desafío será reordenar políticamente el peronismo salteño y al mismo tiempo fortalecer su identidad dentro del escenario nacional.

El dirigente planteó que el PJ debe avanzar en la construcción de un frente político y social opositor al gobierno del presidente Javier Milei.

Etapa de diálogo

"Hay que iniciar una etapa de diálogo con todos los sectores que coincidan en fortalecer la presencia del Partido Justicialista de Salta dentro de un frente de oposición al gobierno de Javier Milei", señaló.

También advirtió sobre los efectos económicos del actual modelo.

"El último informe de la Unión Industrial muestra que el 50% de las empresas tiene problemas para sostener sus cadenas de pago, están trabajando a la mitad de su capacidad y el consumo está cayendo", señaló.

Elección de autoridades

En el plano interno, el futuro interventor explicó que el PJ salteño deberá avanzar en un proceso de normalización institucional, que incluya la elección de autoridades partidarias.

También anticipó una revisión de los padrones de afiliados, ya que existen casos de militantes que figuran en el partido pero participan de otras fuerzas políticas.

"Hay que depurar padrones, porque hay afiliados que están aportando a otros partidos políticos y eso hay que revisarlo", indicó.