La Copa de Leche alcanza a 85 mil estudiantes en 144 escuelas de la ciudad

El programa Copa de Leche se puso en marcha desde el inicio del ciclo lectivo, alcanzando a unos 85.000 estudiantes de 144 establecimientos educativos de la ciudad de Salta. La implementación del servicio está a cargo de la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario.

La directora del programa, Natalia Arias, supervisó el comienzo del operativo en la escuela Bicentenario de la Independencia Argentina, ubicada en el barrio El Huaico. En el establecimiento, junto al director Alejandro Alarcón, se instaló un stand en el que se presentó el menú previsto para el inicio del ciclo lectivo.

Durante la recorrida, Arias explicó que el servicio funciona como un complemento de la alimentación que los alumnos reciben en sus hogares. “Cada año buscamos mejorar la propuesta con un menú más saludable y que sea del agrado de los chicos”, indicó.

En ese sentido, detalló que la oferta alimentaria de este año incluye yogur, mate cocido y leche chocolatada, acompañados por distintas variedades de panes que se distribuyen a lo largo de los cinco días de asistencia escolar.

Para estudiantes con patologías

El programa Copa de Leche 2026 también contempla menús especiales para estudiantes con determinadas patologías, como obesidad, celiaquía o diabetes. Además, incorpora acciones de educación alimentaria destinadas a fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.

Por otra parte, desde el área informaron que durante las primeras semanas de clases se realizan ajustes en la distribución de los insumos, debido a la dinámica propia de las inscripciones y a la definición de la matrícula final en cada institución.

A través de la logística coordinada por la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario, cada director escolar recibe los insumos necesarios para garantizar que los alumnos cuenten diariamente con su ración de la Copa de Leche.