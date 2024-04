VIDEO. Boca vs. River: Polémica en el superclásico y qué dijo Demichelis al respecto

El entrenador de River, Martín Demichelis, evitó hablar de la jugada polémica en la que le anularon un gol a su equipo en el Superclásico disputado este domingo en Córdoba, mientras que resaltó el rendimiento de su equipo en el primer tiempo y remarcó que luego el rival se impuso porque se encontró "mejor anímicamente" en el complemento de la derrota por 3 a 2 del millonario. ¿Qué pasó? Cristian Lema, en primer término, marcó en contra por lo que el asistente Juan Pablo Belatti y el árbitro Yael Falcón Pérez marcaron la mitad de cancha. Sin embargo el VAR determinó que la pelota no ingresó y el gol se anuló.

El entrenador de River, Martín Demichelis, evitó hablar de la jugada polémica en la que le anularon un gol a su equipo en el Superclásico disputado este domingo en Córdoba, mientras que resaltó el rendimiento de su equipo en el primer tiempo y remarcó que luego el rival se impuso porque se encontró "mejor anímicamente" en el complemento de la derrota por 3 a 2 del millonario. ¿Qué pasó? Cristian Lema, en primer término, marcó en contra por lo que el asistente Juan Pablo Belatti y el árbitro Yael Falcón Pérez marcaron la mitad de cancha. Sin embargo el VAR determinó que la pelota no ingresó y el gol se anuló.

"Creo que hicimos un buen primer tiempo, arrancamos mejor que el rival. Los partidos, y muchísimo más los Superclásicos y en este país, se viven con un montón de emociones, para bien y para mal. Encontraron al minuto 46 el gol que los puso mejor anímicamente para el segundo tiempo", expresó Demichelis en conferencia de prensa.

Y añadió: "Encontramos el segundo gol con la jugada preparada, se anuló y ellos volvieron a salir beneficiados anímicamente. Cuando nos quisimos acomodar, el rival nos volvió a golpear. Se vio la rebeldía de querer ir para adelante, pero no nos alcanzó. El partido se hizo muy cortado, no había dos o tres minutos de fluidez y eso nos perjudica".

"Jamás hablé de los árbitros"

Consultado por una breve visita al vestuario del juez Yael Falcón Pérez, respondió: "Jamás hablé de los árbitros ni voy a hablar, fui a disculparme por si alguno de los chicos había dicho algo por las emociones después de perder un partido así".

"Me preocupaba que los chicos no se cayeran anímicamente, pero después con los goles de rival se hizo cuesta arriba. No sé si la pelota entró, ni la vi", continuó Demichelis sobre la jugada polémica por un tanto anulado por el VAR al inicio del complemento.

Tras revelar que Claudio Echeverri había tenido fiebre la noche del sábado, por lo que no se encontraba en plenitud, justificó la inclusión de Facundo Colidio junto a Miguel Borja en el ataque.

"El sistema que más nos sirvió hasta ahora fue con dos delanteros. Miguel es nuestro goleador y Facundo venía de hacerle tres goles a Instituto. No hay mucho más que explicar", cerró el entrenador del "Millonario" notablemente ofuscado por la derrota en el Superclásico.