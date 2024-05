VIDEOS. Noel de Castro: "Me encantaría estar en alguna misión a la Luna o Marte"

Con solo 26 años y toda una vida por delante, Noel de Castro sigue soñando. La joven salteña, recibida de Ingeniera Biomédica en la universidad Favaloro en 2023, no ve las horas de visitar las estrellas.

Está radicada en Estados Unidos, realiza cursos de bioastronáutica con el propósito de aplicar sus conocimientos en misiones espaciales. Tiene por delante una maestría de Ciencias Espaciales, en Florida, en un instituto relacionado con la NASA, pero también con empresas privadas como SpaceX, fundada por Elon Musk o Virgin Galactic.

"Ya hice varios entrenamientos para misiones espaciales, lo que más me hace pensar de estar cerca es sentirme capaz de realizar esas tareas", contó la joven Del Castro en su visita a la redacción de El Tribuno.

"En un inicio tuvimos entrenamientos de cero gravedad, al principio uno no sabe qué puede pasar, pero cuando las superé me di cuenta que se podía y que estaba cerca de lograr mi meta", añadió.

Noel dijo sentirse muy apoyada por su familia. Su padre es ingeniero, su madre y su hermana, psicólogas. Pero lo más importante para ella fue su perseverancia.

"Desde chica tuve una pasión por la astronomía, la física, la ciencia. Hasta el día de hoy le digo a mi padre que compremos un telescopio, siempre estuve interesada por el espacio. Cuando uno va creciendo va pensando que es un sueño lejano, y se centra en la realidad, se dedica a otra cosa. Cuando terminé la carrera volvió ese gran sueño, lo vi posible, ahora lo estoy viviendo", contó emocionada.

Mirar al cielo

"Mucha gente me pregunta que es lo siento cuando hablo del espacio. A todos les pasa con su profesión o vocación, mi madre ve una persona y tienen la necesidad de entender a esa persona. Yo tengo la necesidad de entender qué es lo que está pasando en el espacio", respondió sobre la curiosidad que la impulsó.

Consultada sobre si su meta es llegar a la Luna, o al planeta Marte, Noel no dudó: "Me encantaría participar en alguna misión a la Luna o Marte", pero aclaró que su primera meta es llegar a una estación espacial. "Allí se realizan diferentes tareas, monitoreo de astronautas, más del área de ingeniería biomédica, o electrónica".

La ingeniera salteña luego dio su punto de vista sobre por qué el hombre no volvió a la Luna desde 1972, la última incursión. "El negocio del espacio tiene muchas cosas por detrás, cuestiones económicas, pero sobre todo políticas. La NASA es una empresa estatal, y va a cuidar la salud del astronauta, no así como las empresas privadas. En su momento cuando se hizo el viaje a la Luna, no había tanto conocimiento de lo que pasaría en el viaje, hoy en día sí, y se cuida mucho más al astronauta", aseveró.

Qué estudiar para ir al espacio

A partir de su experiencia, Noel sostuvo que para estar en la NASA o alguna empresa del espacio "no hay una carrera específica. Hay nutricionistas, médicos, psicólogos, ingenieros, es multidisciplinario. Y para ser astronauta se busca más a personas del área de ingeniera, pilotos, o biología, como para misiones a Marte, donde se va a crear todo de nuevo. Inclusive veterinarios, todas las carreras pueden servir".

Por último, les dejó un mensaje a los jóvenes salteños: "Vayan por sus sueños, en el día a día uno se olvida, pero al final del día uno tiene que sentarse y pensar a dónde quiere llegar, ser perseverantes".

Noel estará en su tierra natal hasta el 23 de mayo, luego partirá a Arizona para iniciar curso de medicina espacial.

Diez años para ser astronauta

"Todos los días me imagino poniéndome el traje y subiéndome a una nave. Ya me probé el traje y fue hermoso, espero que en los próximos diez años pueda estar en una misión, diez años para llegar al espacio", dijo la joven que se encuentra inmersa en una carrera tan apasionante, como extensa.