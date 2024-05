Una influencer aseguró que vivió hechos paranormales en una localidad salteña

Flor Moyano, creadora de contenidos, dijo que en una finca de Cafayate "alguien me agarró del pie y me tironeó", y que escuchó el piano durante la madrugada, pese a que en el lugar no había nadie.

Sabado, 04 de mayo de 2024 19:49