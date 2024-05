Juventud Antoniana juega con las exigencias de sumar en Corrientes

Un partido de necesitados es el que disputarán hoy, Juventud Antoniana en su visita a Boca Unidos en Corrientes, desde las 20.30, por la séptima fecha de la zona 4 del torneo Federal A.

El santo salteño que dirige Horacio Montemurro anda con las urgencias de escalar posiciones porque tiene serias intenciones de seguir de cerca a los equipos que se ubican entre los cuatro primeros lugares.

En la conformación del equipo antoniano, a último momento, no viajaron a Corrientes por lesiones Walter Bracamonte e Ignacio Schell Grané y los reemplazantes de ambos no fueron confirmados. Liuhé Prichoda podría debutar para cubrir una vacante y el Tati Farías o Jonathan Carrizo, uno de los dos, completaría el once.

En el equipo correntino, Antonio Medina y Martín Ojeda, quiénes fueron reemplazados en el encuentro ante Crucero fueron parte esta semana de la práctica de fútbol y todo indica que volverán a ser titulares.