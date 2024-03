Murió Richard Lewis, uno de los comediantes más destacados de Hollywood

Hollywood está de luto después de confirmarse la noticia de la muerte de Richard Lewis (76) , quien fue un destacado comediante estadounidense, famoso por su rol coprotagónico junto a Larry David en la serie de HBO Curb Your Enthusiasm y en la película Robin Hood: Men in Tights.

Hollywood está de luto después de confirmarse la noticia de la muerte de Richard Lewis (76), quien fue un destacado comediante estadounidense, famoso por su rol coprotagónico junto a Larry David en la serie de HBO Curb Your Enthusiasm y en la película Robin Hood: Men in Tights.

Según informó su publicista Jeff Abraham, Lewis “falleció en paz en su casa en Los Ángeles” en la noche del martes “después de sufrir un ataque cardíaco”. En abril del año pasado, el humorista reveló que padecía la enfermedad de Parkinson, una situación que lo llevó a anunciar su retiro de los escenarios.

Sin embargo, su pasión por la actuación lo mantuvo activo y participó en la duodécima temporada de Curb Your Enthusiasm, que está en emisión actualmente por HBO.

Su esposa, Joyce Lapinsky, compartió a través del representante de Lewis su agradecimiento “a todos por todo el amor, amistad y apoyo y pide privacidad en este momento”.

HBO, cadena en la que el humorista dejó una huella significativa, reconoció su legado a través de un comunicado. “La genialidad, el ingenio y el talento cómico de Lewis eran incomparables”, expresó la cadena, que también extendió sus condolencias a la familia del comediante, resaltando que siempre será “un miembro vital” dentro de las “familias” de esa empresa y Curb Your Enthusiasm.

Por su parte, Larry David, creador de la famosa sitcom y amigo cercano de Richard, compartió su dolor por su partida a través de un comunicado. “Richard y yo nacimos con tres días de diferencia en el mismo hospital y durante la mayor parte de mi vida ha sido como un hermano para mí”, expresó. “Tenía esa rara combinación de ser la persona más divertida y también la más dulce. Pero hoy me ha hecho sollozar y por eso nunca le perdonaré”.

Richard Lewis: homenaje de compañera

En un emotivo homenaje en Instagram, Jamie Lee Curtis, la romántica coprotagonista de Lewis en la serie de ABC, "Anything But Love" (1989), dio el último adiós al actor. Además de revelar la “gran química” que tenían, aseguró que Lewis la “hizo reír, que es lo único que una mujer fuerte y capaz no puede hacer por sí misma”.

“Él también es la razón por la que estoy sobria. Él me ayudó. Le estaré eternamente agradecida sólo por ese acto de gracia. Encontró el amor con Joyce y eso, por supuesto, además de su sobriedad, es lo que más le importaba. Estoy llorando mientras escribo esto. Extraña forma de dar las gracias a un hombre dulce y divertido. Descansa entre risas, Richard”, escribió.

Conocido como el comediante de comediantes, la carrera de Lewis fue prolífica y variada. Debutó en "The Tonight Show Starring Johnny Carson" en 1974 y se convirtió en un referente de la comedia nocturna. Su estilo único, caracterizado por explorar sus neurosis en sátiras llenas de energía y su distintiva vestimenta negra, lo consolidaron como “El Príncipe del Dolor” dentro del círculo cómico.

Lewis no sólo brilló en el stand-up y la televisión, sino también en el cine. Destacó en roles que van desde el príncipe John en "Robin Hood: Men in Tights" de Mel Brooks, hasta un alcohólico en lucha en su incursión en el drama con la película "Drunks", demostrando su versatilidad como intérprete. Brooks, en un testimonio del talento excepcional de Lewis, lo llamó “el Franz Kafka de la comedia contemporánea”, resaltando su capacidad única para transformar la angustia en arte.