La fuerte confesión de Ricky Martin sobre su salida del clóset

A 14 años de la publicación del comunicado que le cambió la vida a el famoso cantante detalló cómo fue ese momento y cuál fue el consejo que lo alentó a contar su orientación sexual. Además, reflexionó sobre sus hijos y relató la felicidad que vivió en ese entonces.

El cantante recordó las críticas que recibió por parte de su entorno respecto a las consecuencias que podría recibir en caso de hacer un comunicado oficial sobre su orientación sexual. “Me decían que si lo hacía, sería el final de mi carrera. Insistían en que no tenía que decírselo al mundo. Y me cuestionaban: ‘Tus amigos lo saben, tu familia también... ¿Para qué necesitás pararte frente a las cámaras y hablar sobre eso?’", relató.

Con total sinceridad, explicó qué era lo que significaba para él poder decir públicamente su verdad: "Lo cierto es que nunca entendieron la importancia que tenía para mí el poder decirlo y sacarme ese peso de encima. Mi hermano sí lo entendió”.

Cabe destacar que en 2008 el artista se había convertido en padre de por medio de un vientre subrogado. Y luego de dos años del nacimiento de sus hijos, fue su propio padre quien lo motivó a contar su verdad.

"Él me dijo: ‘¿Qué vas a hacer? ¿Enseñarle a tus hijos a mentir? Tenés que ser abierto. Tenés que salir del armario... Quiero ayudarte. ¿Cómo podemos hacer esto?’”, relató el popstar en diálogo con Andy Cohen sobre la charla que tuvo con su papá.

Ricky aseguró que esa conversación fue el puntapié inicial para hablar de su orientación sexual públicamente: “Y yo le dije: ‘Está bien, papá, estoy trabajando en eso. Dame un tiempo. Todavía no sé cómo. No sé si es a través de una entrevista o si es mejor escribir una carta y tuitearla. No lo sé. Dame un respiro. Ya llegará”.

“Me gustaría poder salir del closet 20 veces. Realmente se sintió increíble. Por supuesto, comencé a llorar como un bebé. Ya sabés, presioné enviar y pensé, ‘Oh, ¿eso es todo?’. Paco, que sigue siendo mi asistente, estaba a mi lado y le dije: ‘Creo que necesito un abrazo’”, cerró emocionado el cantante sobre .

Cómo había sido el comunicado oficial de Ricky Martin

En marzo de 2010, el cantante decidió publicar un comunicado que recorrió el mundo entero. En esa publicación había expresado: "Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!".

"Mucha gente me dijo que no era importante hacerlo, que no valía la pena, que todo lo que trabajé y todo lo que había logrado se colapsaría. Que muchos en este mundo no estarían preparados para aceptar mi verdad, mi naturaleza", había destacado en ese entonces el artista.

Además, Ricky había asegurado en ese entonces: "Les juro que cada palabra que están leyendo aquí nace de amor, purificación, fortaleza, aceptación y desprendimiento. Que escribir estas líneas es el acercamiento a mi paz interna, parte vital de mi evolución".