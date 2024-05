La insólita frase de Diana Mondino: "los chinos son todos iguales"

Diana Mondino se encuentra en Francia desde donde continúa la gira internacional que comenzó con su viaje a China para relanzar la relación bilateral y conseguir la prórroga del vencimiento del swap de 6 mil millones de dólares.

La Canciller no consiguió eso pero dio una entrevista donde fue consultada sobre la relación con la súper potencia asiática. La funcionaria de Milei reconoció que no lograron estirar los plazos de vencimiento del crédito chino y dijo que "van a pagarlo como todas las dudas".

Sobre la relación bilateral insistió con que estará signada por el vínculo entre privados y "en donde el Estado no tenga que participar".

En otro tramo, la ministra se refirió a la base china en la Patagonia que, según sospechas de Estados Unidos, es utilizado con fines militares y de inteligencia.

Mondino respondió que "Argentina formará equipos para usar por períodos las bases chinas en la Patagonia porque los contratos los permiten. Ya se ha hecho una inspección a la Estación Espacial China y a la Europea de la Agencia Espacial Europea, situada en Malargüe. Fue el mismo equipo a ambas y en el transcurso de una semana, esos equipos no percibieron nada raro"."Lo que sí vamos a hacer es formar equipos de ciencia y técnica o de investigación argentina, que puedan aprovechar esos recursos. Porque en la base China se puede utilizar no solo los equipos, sino durante una determinada cantidad de tiempo. Y eso Argentina no lo estaba usando", continuó. Preguntada sobre la presencia militares, dijo que "nadie detectó que hubiera personal militar allí. Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales".

Esta declaración fue tomada entre risas entre sectores con relación con el empresariado que dicen conocer expresiones de ese estilo de Mondino, sobre todos con todas aquellas poblaciones y culturas orientales.