Nicole Neumann compartió las fotos más tiernas de su baby shower

Nicole Neumann atraviesa uno de los momentos más felices y espera ansiosa la llegada de su cuarto hijo junto a Manu Urcera. Como ya es costumbre, la modelo tuvo su esperado baby shower y compartió las imágenes inéditas de este festejo en sus redes sociales. " Baby Shower Time. Qué linda tarde pasamos de juegos y rico te en familia y con amigos", expresó la diosa junto a todas las postales de la velada.

En las fotos se puede ver a Indiana Cubero, con quien mantendría una relación tirante, Allegra y Sienna, además de su hermana Gege, sus amigas más íntimas y su sobrina.

Para el evento, Nicole Neumann eligió un ceñido vestido color caramelo que marca bien su enorme pancita. Indiana Cubero, Allegra y Sienna usaron looks combinados y las tres niñas eligieron remeras negras y jeans oversize para disfrutar del encuentro.

Durante el festejo, las mujeres se divirtieron con los juegos típicos de este tipo de eventos y hasta lucieron panzas artificiales para acompañar a la mamá.

Confirman oficialmente cómo se llamará el bebé de Nicole Neumann

Después de mucho tiempo de misterio, en LAM revelaron qué nombre eligieron Nicole Neumann y Manu Urcera para su bebé. Aunque era conocido por todos, la pareja no había anunciado esta elección y eligieron mantenerlo en privado. Muestra de eso es que en el mismo Baby Shower no se hace referencia a este nombre y en la deco no aparece nada relacionado a eso.

Sin embargo, Yanina Latorre contó cuál es el nombre del bebé de Nicole Neumann que nacerá en las próximas semanas. “El sexo es varón y el nombre se va a llamar Cruz. Cruz Urcera. Estaba entre Vito y Cruz”, contó la panelista del ciclo y hasta se animó a opinar. “A mí me gustaría más Vito Urcera. Vito es divino. Si, estaban entre Vito y Cruz y se quedaron con Cruz. Y es para Junio. Está muy contenta”, dijo.