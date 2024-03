Mar Tarrés contó que adelgazó 27 kilos: “es cuestión de voluntad”

Mar Tarrés contó que adelgazó 27 kilos y les respondió a todos los seguidores que la acusaron de hacerse una cirugía estética. “Hace un tiempo que me siento acosada por la gente en las redes por la cantidad de mensajes diciéndome que estoy más flaca, preguntándome qué hice, si me operé o no me operé... sacando conclusiones de cosas que yo no dije sobre mi cuerpo y nunca hablé”, comentó la influencer en un video que compartió en Instagram.