Darío Barassi fue sometido a intervenciones quirúrgicas y comenzó su recuperación

Luego de hablar de las intervenciones quirúrgicas a las que tenía que someterse, Darío Barassi recibió el alta médica y compartió un profundo y extenso descargo en las redes, con fotos de su estadía en el hospital, en la que dio detalles de su recuperación.

“Obligado a parar. Que el cuerpo habla, que hay q frenar, que el año pasado fue muy duro, que vas a estar bien, que paciencia, que aprovecha el silencio que que que queeeeeee… Respiro”, comenzó diciendo el conductor de Ahora Caigo en Instagram.

“En fin, le pusimos cuerpo, cabeza y corazón. Hicimos la cirugía que había que hacer y ahora un post operatorio algo complicado ya que por varios días no puedo hablar y eso un poco me desquicia. Pero vamos, calma y eje, gordito lindo, que salimos mejores”, agregó.

Luego, le dedicó unas dulces palabras a su esposa: “Gracias a la reina de mi vida, con la que estoy jugando al dígalo con mímica hace 48 hs. y nunca fue su fuerte jaja. Gracias por estar siempre, por tanta entrega y amor, mujer mía, te amo @luligomezcenturion”.

“Gracias a todo el equipo del @sanatoriofinochietto, nos cuidaron y trataron bárbaro. Capo @doctorcapuya. Mi amigo y gran profesional al que le confío lo que más vale de mi cuerpo que son mis cuerdas. Lo que me cuidás y bancás no tiene nombre @drmarcelo_sztajn. Gracias también @doctorflaviomarchesini, profesional de excelencia y calidad humana altísima”, continuó.

Y se refirió a esta nueva etapa: “Ahora empieza todo el trabajo de recuperación con la número 1 @fonogutkin, que me soporta y contiene como nadie. Profesional de otro nivel en vos confío vamos, vamos, vamos. No paro de agradecer, parece un premio más que una cirugía. Gracias mil @eltrecetv y @boxfishtv por ayudarme a encuadrar los espacios y tiempos para este procedimiento. Soy un apasionado y agradecido de mi trabajo, apenas pueda retomo con todo. Gracias miles al amigo analista, asesor financiero y equipo @javierfurgang, sos todo bebé. Gracias amigos y público por tanta preocupación y afecto”.

“Y, por último, puse una foto de mis chinas que son el motor de mi vida. Volví hoy del sanatorio y me llenaron de besos abrazos y miradas. No entienden por qué no les contesto o por qué no las alzo a upa. Pero no juzgan, dan amor y sonrisas sin parar. Son el Tramadol de mi cuore. Las amo, enanas mías. Ya vuelve papá”, añadió, en referencia a sus hijas Emilia e Inés.

Y cerró, a corazón abierto: “En fin, en una. Vamos a poder. Vengo de tiempos complejos y se ha dañado la máquina. Nada que no se pueda solucionar y mejorar. A ocuparnos. Objetivos y pilares hay de sobra, agradecido por eso”.