El descargo de Marcos Ginocchio tras las palabras de Julieta Poggio

Julieta Poggio ocultó por mucho tiempo su romance con Marcos Ginocchio, tras haber salido de la casa de Gran Hermano. “Fue una historia muy fuerte para los dos. Yo me enamoré y él no”, aseguró la modelo e influencer.

“Para mí ya está todo súper superado, ya se cerró. Fue algo a lo que le di mucha vuelta, mucho tiempo, y para mí ya está cerrado, no quiero hablar más del tema”, dijo la panelista del Debate de Gran Hermano, que está muy activa haciendo diversos trabajos en el medio artístico, a diferencia de Marcos que se volcó de lleno al modelaje y no quiso regresar al reality.

El campeón de la edición pasada de Gran Hermano utilizó su cuenta de Instagram para hacer un descargo: "Últimamente estoy recibiendo muchas preguntas de por qué estoy tan desaparecido de los medios. No es porque esté mal, ni mucho menos. Queria contarles que estuve viviendo momentos hermosos junto a mi familia, la gente que amo, disfrutando todo lo que Dios me dio y me da".

"No siento que me falte mucho más, como dije al principio del programa no busco la felicidad en la fama, ni en las cosas materiales, siento que tener las personas que más amo a mi lado es suficiente, lo demás para mi siempre es y será todo pasajero. Quiero decirles que estoy muy bien y pronto me verán más seguido, lo más importante disfrutando, haciendo lo que a uno le gusta y lo que ama. Lo único importante es ser feliz, no importa como y tratar de hacer feliz a la gente que uno quiere. Los quiero mucho, gracias por tantos mensajes de cariño y por apoyarme siempre en cada paso", cerró Ginocchio.

El mensaje estuvo acompañado por un video en el que se lo puede ver subido a un caballo y con su torso desnudo. "Y supongo que aún estoy aprendiendo que mi felicidad está primero", dice el tema de Danny Ocean que eligió Ginocchio.