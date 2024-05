Se separaron Cande Molfese y Gastón Soffritti tras casi dos años de relación: el profundo motivo

Luego de dar varias pistas sobre una nueva separación en la farándula, Ángel de Brito reveló que Cande Molfese y Gastón Soffritti le pusieron punto final a su historia de amor de casi dos años.

“Ellos están en pareja desde junio del 2022. En febrero del 2023 se mudaron juntos y se comprometieron. Se conocieron cuando fueron a filmar una publicidad a Ushuaia, que nosotros la mostramos acá y se separaron días atrás”, comenzó diciendo el conductor de LAM en vivo.

“Lo hablaron mucho, me cuenta alguien. Fue de común acuerdo, esto es lo que se dice siempre. Hay amor de por medio y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano. Más precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre”, agregó, dando a conocer los profundos motivos de la ruptura.

Y cerró el tema develando el misterio: “Ella lo viene contando en las notas. Por eso, también, lo estoy diciendo. Si no, no me metiera tanto. Estoy hablando de Cande Molfese y Gastón Soffritti”.

Cabe recordar que Cande había anunciado sus planes de casarse con el actor: “En principio, la fecha que cerramos es en octubre del año que viene”, había revelado la influencer, en mayo de 2023, en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez. Y agregó: “No tenía tan en mente casarme, pero sí fui partidaria de celebrar el amor, La verdad es que Gasti me lo propuso y le dije que sí, pero no soy de esas novias que andan pensando en el vestido y esas cosas”.