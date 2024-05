Wanda Nara factura para una plataforma de adultos

Wanda Nara anunció que se convirtió en la embajadora mundial de la reconocida plataforma para adultos "Divas Play". Además de vender contenido, la famosa pasó a ser la imagen de la empresa y lo celebró con un posteo en su cuenta de Instagram.

"Quiero anunciar la firma de mi contrato para ser la Imagen de Divas Play Mundial. El equipo que viajó a Europa para poder hacerlo realidad es increíble", expresó Wanda Nara.

"A partir de hoy me van a poder encontrar en @divasplayok. Se vienen producciones muy fuertes. Los veo por allá", concluyó la mediática, mostrando fotos al borde de la censura a modo de adelanto.

¿Cuánto gana Wanda Nara en Divas Play?

Tras el alboroto en la red por el anuncio de la hermana de Zaira Nara, el periodista Sebastián Pampito Perello Aciar reveló en Intrusos (América TV) cuánto ganaría por vender el contenido para adultos.

"Me dicen que si Wanda vende bien, en seis meses podría ganar un millón de dólares", contó. Y sumó: "Les pagan muy bien en dólares, yo me acuerdo que en su momento Cinthia Fernández había contado que facturaba 10 mil dólares".

Kennys Palacios, íntimo amigo de Wanda Nara y su estilista personal, salió al aire del programa a través de un móvil, aportó información y detalló: "Me parece bárbaro. Es lo mismo que ella sube a sus redes sociales solo que ahora lo hará en una plataforma privada. Encima le pagan. No es nada porno. Ojalá a mí me pagaran por hacer esas fotitos. Creo que no trabaja por comisión. Tiene un contrato cerrado por el cual le pagaron una fortuna".