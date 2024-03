Protesta en escuela rural ante el regreso de una maestra

A lo largo de esta semana, padres de alumnos que acuden a la escuela primaria rural Nº 4336 del paraje de San Lorenzo, perteneciente al municipio de Potrero, iniciaron una protesta quemando gomas frente del establecimiento, para exigir el retiro de una maestra.

El conflicto inició a fines del año pasado, cuando se viralizaron unos polémicos chats entre la docente Masabel Sosa y una enfermera de la zona, lo que provocó un fuerte malestar en este y en otros parajes cercanos, ya que los mensajes tenían expresiones discriminatorias hacia los niños y sus familias.

Posteriormente, papás y mamás denunciaron ante Justicia a las dos profesionales y exigieron que destituyeran del cargo a Sosa, algo que nunca pasó. Mientras tanto, afirmaron que continuarán con la protesta hasta que el Ministerio de Educación les dé una respuesta y una solución definitiva.

"Nos estamos manifestando una vez más, porque el Ministerio la volvió a admitir en la escuela la maestra Masabel Sosa y nosotros, lo único que pedimos es que la trasladen porque acá no la queremos más", manifestó a El Tribuno Graciela, vocera del grupo de padres.

"Creemos que los únicos culpables de este problema, es la gente del Ministerio, ya que desde hace rato que venimos reclamándoles de esta situación y hasta el día de hoy, siguen sin darnos una respuesta", señaló.

Así mismo, los padres recordaron que "el año pasado fuimos a la Fiscalía y también hicimos las denuncias en el destacamento de Antillas, pero resulta que en los dos lugares hicieron oídos sordos y encajonaron todas nuestras denuncias. No hay defensa para nuestros niños, el Ministerio, al cual se le hizo llegar toda la documentación, tampoco actuó en consecuencia, incluso, vino la supervisora de la escuela, hicimos una reunión en donde se comprometió a darnos una solución, se llevó los papeles y nunca hizo nada, todo lo contrario; se burlaron de nosotros y la volvieron a mandar a trabajar como si nada".

Ante esta problemática, aseguraron: "No vamos a bajar los brazos hasta conseguir una solución urgente y al señor Correa, del Ministerio de Educación, le pedimos que se preocupe por los niños que acuden a las escuelas rurales, porque entre cuatro paredes, no se sabe qué es lo que pasa con ellos ya que no hay cámaras ni nada, solamente vale su palabra. Lamentablemente, lo único que le importan a las autoridades, es cobrar su sueldo y nada más".

En el momento que los papás se encontraban manifestándose al frente de la escuela, llegó la Policía.

"Es una vergüenza que respalden el maltrato hacia nuestros hijos. Aqui vamos a seguir protestando hasta que nos den una respuesta"dijeron.