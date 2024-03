El viaje imposible: una maestra de Guachipas gastaría dos sueldos en transporte

A 120 kilómetros al sur de la capital de Salta, la maestra Ivana Colque decidió no continuar buscando empleo como docente lejos de su hogar, ya que el costo del transporte hace imposible cumplir con sus responsabilidades. Dado que Guachipas no forma parte del área metropolitana, el precio del pasaje se ha incrementado más del 100% para el servicio interurbano.

A 120 kilómetros al sur de la capital de Salta, la maestra Ivana Colque decidió no continuar buscando empleo como docente lejos de su hogar, ya que el costo del transporte hace imposible cumplir con sus responsabilidades. Dado que Guachipas no forma parte del área metropolitana, el precio del pasaje se ha incrementado más del 100% para el servicio interurbano.

Antes pagaba $2 mil, pero ahora tendría que desembolsar $7.500 sólo para la ida, y otros $7.500 para el regreso. Esta realidad, que afecta a Ivana quien aún no tiene una asignación fija por el Ministerio de Educación, es compartida por muchos maestros de las zonas rurales de Salta.

Ivana, al igual que otros educadores, se dedica a formar a las futuras generaciones. No obstante, el reciente aumento en el precio del pasaje transformó su traslado diario en una carga económica excesiva. Con un costo de $7.500 pesos para viajar de Guachipas a la capital de Salta, y un total de $15 mil para el viaje redondo, la opción de tomar un puesto docente en la capital se ha esfumado.

"Trabajaba en la ciudad y partía desde Guachipas, usualmente haciendo dedo en la ruta, como lo hacen la mayoría de los docentes rurales que deben viajar a la ciudad para reducir costos, y gracias a la buena predisposición de muchos vecinos que nos ven en la ruta. Ahora, el pasaje de Guachipas a Salta ha aumentado a $7.500, lo que en mi caso hace imposible viajar para trabajar. Actualmente, no puedo aceptar un puesto docente en la capital, ni siquiera en la parte privada, debido al costo del transporte, ya que representa un gran presupuesto y se vuelve inviable. Necesitaría $15 mil para el viaje de ida y vuelta en un solo día. Por lo tanto, si me ofrecen un puesto en la capital, tengo que rechazarlo directamente, y como resultado, sigo desempleada esperando una oportunidad más cercana", explica Ivana.

Gastar $75 mil semanales y alrededor de $375 mil mensuales solo en transporte, lo que es insostenible para cualquier trabajador. Hasta el año pasado, ella podía costear el viaje a la capital, yendo a dedo por la mañana (cuando se podía) y regresando en autobús por la tarde. En estos momentos, es compleja la situación. Debió renunciar a su puesto en una escuela pública de barrio Intersindical: ganaba $150 mil y gastaría 375 mil en pasaje.

Muchos docentes rurales enfrentan esta misma situación, esforzándose por trabajar y, sobre todo, por llegar a sus lugares de trabajo. Sin embargo, Ivana ahora solo puede esperar una posición más cercana a Guachipas, ya que alquilar en Salta es otra imposibilidad.

"Soy residente de Guachipas y la falta de puestos en mi departamento me obliga a buscar empleo fuera de mi localidad. El año pasado acepté un puesto en la ciudad y, hacía dedo en la ruta para llegar y cumplir con mi horario. Tenía que salir muchas horas antes de casa y regresar por la tarde o noche cuando tomaba el autobús de vuelta. Esto me lleva a estar sin trabajo hoy en día. Para la gente que necesita ir al médico o llevar a un hijo, es realmente imposible. Muchas personas mayores no pueden viajar, buscan a alguien que los acompañe y tienen que pagar ese boleto adicional también, lo cual es realmente terrible", relata la profesora.

Cuando los números no cierran

Ivana Colque es docente desde hace tres años. El año pasado por primera vez, aceptó en la ciudad de Salta, en la escuela Mariquita, en el barrio Intersindical, un puesto de maestra. "Todo el año viajé. Ir a vivir allá es imposible ya que mi núcleo familiar está en Guachipas. Como docente ingresando cobraba $140 mil, es el sueldo básico. Hoy tendría que gastar 375 mil solo en pasajes".