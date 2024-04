Piden investigar la inundación de los Ojos de Mar de Tolar Grande

Los conocidos Ojos de Mar de Tolar Grande se enfrentaron a una feróz inundación que tapó esa maravilla natural con un agua marrón. Hace menos de un año que la construcción de una caminería elevada finalizó en la zona, la obra estaba destinada a que los turistas y científicos pudieran acercarse a los ojos.

El senador Leopoldo Salva presentó ayer un pedido de informe a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para establecer la causa específica de la sorpresiva crecida. Ya que la gente de la zona culpa directamente a la estructura de pesados pilotes por el impacto en ese ambiente sumamente delicado.

Foto: Luis Ahumada

El pedido ya fue aprobado, según el senador "se quiere descartar que las inundaciones se hayan producido por la caminera, ya que los estudios de impacto ambiental fueron hechos previo a la construcción de todo".

Hasta el momento no se sabe el daño que se produjo en esos ecosistemas, el tiempo lo establecerá, el senador Salva comentó que las napas de agua han comenzado a bajar, pero el daño solo se podrá medir cuando haya desaparecido. "Hay que ver si vuelve a la normalidad", afirmó.

De cualquier forma el funcionario instó a no culpar a nadie todavía al no tener pruebas concretas. Las lluvias que afectaron a la zona de Tolar Grande fueron inusuales por su copiosidad y el periodo: "No es común que llueva mucho, es un lugar más de nevadas", contó Salva.

¿Qué son los "Ojos de mar"? ¿Por qué se llaman así?¿Cómo se formaron?

A los Ojos de Mar se le atribuyen diversos orígenes y mitos, además de que se presentan en distintos formatos; pero este desconocimiento no impide que sean centros de gran atractivo turístico.

Hoy se sabe que su nombre nada tiene que ver con el origen, al contrario no vienen de antiguos mares que luego bajaron, sino que son depresiones continentales que fueron acumulando agua que luego se fue secando y quedaron estas pocas acumulaciones.

Su color turquesa verdoso o a veces azulado es la simple reflexión de la luz solar que depende del color del fondo, cuando es blanco se refleja más azulado.

En el caso de Tolar Grande también están presentes estromatolitos vivos, las cuales son estructuras algales, estos organismos existen desde las primeras formas de vida en la Tierra.