Estremecedoras imágenes de las lesiones que un pitbull le produjo a una joven en Tartagal

Un hecho gravísimo se produjo en horas de la mañana del 1º de mayo, cuando una joven transitaba con dirección a la vivienda de sus padres ubicada en la zona oeste de Tartagal en la zona alta de Villa Güemes más conocida como barrio La Loma, cuando fue atacada por un animal que se encontraba solo, suelto, sin correa ni bozal.

Luis Arce, padre de la infortunada joven, relató que "mi hija venía como todas las mañanas a verme y ese perro anda siempre suelto porque los dueños no le ponen correa, bozal y no toman ningún tipo de precaución. Este animal ya mordió a varios chicos. La dueña se llama Viviana Peladillo y nosotros lo único que pedimos es que se lo lleven de acá. Si no se lo llevan entre todos los vecinos lo vamos a matar" advirtió.

Luego del terrible ataque a la jóven de 26 años que le produjo una lesión gravísima en una de sus piernas, los vecinos de la comunidad de La Loma se reunieron en el lugar y relataron que "después que el perro la atacó a la chica salieron los dueños con machetes porque la gente quería matar al perro. Sabemos que el animal no tiene la culpa, pero acá se han hecho un montón de denuncias y la Justicia nunca actúa. No podemos esperar que el perro mate a alguien porque ya será demasiado tarde. Somos mujeres, niños que vienen todos los días de la escuela, ancianos y este animal es un peligro para todos", expresaron con total sentido común los pobladores de esa zona de Tartagal, originarios guaraníes y criollos .

Los vecinos relataron que para provocarle tan grave lesión el animal la atacó " la tomó de la pierna y la arrastró varios metros. El dueño del perro echó aserrín para tapar la sangre que la chica perdió como si con eso se resolviera algo. Pero no solo eso sino que la dejaron tirada, ninguno se acercó a auxiliarla y solo se ocuparon de esconder al animal y esconderse ellos", relataron indignados por la desaprensión de los dueños del animal.

La joven fue trasladada hacia el hospital público Juan Domingo Perón donde permanece hospitalizada reponiéndose de la espantosa herida que el animal de gran porte le produjo en la pierna. Se desconoce hasta el momento cuál fue la decisión de la justicia respecto de la responsabilidad que le cabe a los propietarios del pitbull ya que, al menos la atención médica fue costeada solo por Salud Pública.