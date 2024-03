Cristina cobró en enero $14.548.836 mensuales por dos jubilaciones de privilegio

Según la ANSeS, en enero Cristina Fernández de Kirchner recibió por su pensión no contributiva como ex presidenta $8.107.506,01 y a esto se le suma la pensión que recibe de su ex esposo también ex presidente Nestor Kirchner, la cual para el primer mes del año era de $6.441.330. Ambas entonces dan un total de $14.548.836 mensuales. Así lo reveló Clarín, tras consultar con el organismo.