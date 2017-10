Gerardo Morales: “En Jujuy hemos terminado con la impunidad de Milagro Sala”

Pese a no haber sido candidato, Gerardo Morales fue uno de los grandes ganadores de las elecciones del domingo pasado. Jujuy fue la cuarta provincia que mejor porcentaje de votos le dio a Cambiemos a nivel nacional, con lo que inmediatamente comenzaron las versiones sobre una eventual reelección del gobernador en 2019. “No se, puede ser”, respondió el mandatario tras confirmar que eso quedará definido el año que viene. En una entrevista exclusiva con El Tribuno realizada en Casa de Gobierno, el radical descartó que vaya a pelear por la jefatura de Estado porque “si Mauricio Macri hace las cosas bien los próximos dos años tiene que seguir siendo presidente”. “Si Milagro Sala estaba acá, en el dique, en su casa de campo, en la cárcel o donde sea, yo creo que ese tema puntual no influyó en las elecciones”, concluyó Morales.

-¿ Qué porcentaje del triunfo de Cambiemos en Jujuy le asigna a su gestión como gobernador y cuánto a la “ola amarilla” que se dio en buena parte del país?

- No se si ese es un tema que deba medirse en términos de un porcentaje exacto. Sí me parece que han sido tanto la ola nacional como lo hecho acá los condicionantes más importantes del resultado, no se en qué medida. Pero sí ha tenido que ver (en el triunfo) que después de las Paso bajó un poco el clima y hubo cómo un cambio, no sólo por el resultado sino porque la sociedad en general empezó a ver al Gobierno nacional de otro modo. Empezamos a salir de los microconflictos para ver que es un Gobierno que está diciendo la verdad, que está planteando algunas cuestiones que a veces son difíciles y le cuestan un esfuerzo al pueblo argentino, pero por un camino más claro, más transparente y más sólido. La economía está mejor y va a estar mejor el año que viene. Y en Jujuy creo que hemos ido el plan de gobierno que nos propusimos, falta mucho por hacer y hay cosas que están a medio concluir, pero creo que hemos hecho grandes avances en materia institucional, en materia estructural, en cuanto a transparencia, en cuanto a gestión, en cuanto a obras, en cuanto a devolverle al Estado presente en la provincia, con equipamiento. En fin, levantar un poco un Estado que estaba bastante caído.

- ¿Cuánto influyó en su victoria la nueva detención de Milagro Sala pocos días antes de las elecciones?

-Si Milagro Sala estaba acá, en el dique, en su casa de campo, en la cárcel o donde sea, yo creo que ese tema puntual no influyo. Sí hay un valor logrado por todo el pueblo, donde obviamente hemos tenido que ver como gobierno marcando un camino y terminando con la impunidad, que tiene que ver con la recuperación de la paz, que tiene que ver con que la justicia actúe independientemente, que haga lo que tiene que hacer. Ese es el tema, más allá de si (Sala) está acá o allá.

- A nivel nacional está bastante instalado de que en Jujuy no hay una justicia independiente...

-El que vive en Jujuy sabe que no es así, todos los jueces han sido designados por gobiernos anteriores. Y nosotros hicimos algo que nunca se ha hecho: implementar un sistema de selección de jueces transparente, por concurso de antecedentes y oposiciones. Yo podría haber designado treinta y cinco jueces, y no lo hice. Hay un concurso que están ganando los idóneos por mérito propio y no porque los ponga el gobernador.--

- El tema más polémico es con Superior Tribunal local...

Con el Superior Tribunal, como toda Corte en Europa y Estados Unidos, hay una decisión del Poder Ejecutivo que pasa por la Legislatura. Ocurre igual con la Coarte nacional, allí hay una decisión parlamentaria compartida con el Ejecutivo con miembros propuestos que han sido votados. El dictamen fue unánime y firmado por el bloque del Frente para la Victoria; está escrito el dictamen, lo que da cuenta de la calidad moral de lo propuesto. Es una Corte que pasó de cinco miembros a nueve, pero un sistema que tiene ahora Ministerio Público de la Acusación, que ha creado juzgados de violencia de género, que ha creado juzgados anticorrupción, que ha modificado la ley de ética pública. Este es un Gobierno que presenta todas las declaraciones juradas, es la primera vez que se transparenta y que la gente puede ver si un funcionario se enriquece o no se enriquece con la función pública. También hay una nueva ley de acceso a la información pública, aunque tenemos que trabajar mucho para mejorar nuestros sistemas de información, por eso el miércoles tuve una reunión donde apreté fuerte el tema de la modernización, que es un tema que lleva tiempo y que estamos demorados con eso. Todos los jueces -que no fueron de la Corte- que han impulsado todas las causas (contra Milagro Sala) han tomado decisiones y algunas no me gustan. No me gusta que se haya resuelto una cuestión de un privilegio para llevar a la persona que ha sido la gran responsable de la matriz de violencia, de corrupción, de clientelismo, de agresión y de mafias en la provincia a su casa de campo. Actúa la Justicia.

- ¿Considera que el resultado electoral en Jujuy fue el primer paso para la reelección de Gerardo Morales en 2019?

No se, puede ser. Ahora estamos concentrados en lo que tenemos que hacer los próximos dos años. Ya hice varios reuniones de Gabinete con equipos de trabajo y la verdad es que estamos muy concentrados en cumplir bien el mandato que tenemos ahora.

- Pero su intención es ser reelecto, ¿o no?

Yo pienso que eso va a ir surgiendo, creo que 2018 va a ser un año en donde va a haber que definir esa situación, vamos a ver. No voy a lanzar en este momento mi campaña para 2019, pero es una posibilidad. Eso seguramente va a surgir el año que viene ya que hay mucho por hacer todavía para pensar en eso.

Jujuy fue una de las provincias en donde Cambiemos sacó mayor porcentaje de votos. ¿Se imagina presidenciable?

No, no. Yo tengo puesta la cabeza en Jujuy. A Mauricio (Macri) creo que también le da para pensar en una reelección si hace las cosas bien. Es delicado porque un año es una vida y dos años mucho más, entonces no hay que apresurarse. Obviamente que un buen resultado puede sentar condiciones para..., pero en el medio tenés dos años de mucho trabajo en los que puede pasar cualquier cosa. No hay que apurarse, hay que cumplir con lo que se tiene que cumplir, y Mauricio (Macri) es una de las personas que si hace las cosas bien en estos dos años que viene como creo que sucederá, obviamente que va a seguir siendo presidente y vamos a trabajar fuerte para que continúe. Yo tengo la cabeza puesta en Jujuy, cuatro años no es mucho, es poco tiempo. Y si no me toca a mí que le toque a alguien del equipo, pero me gustaría que continúe este proyecto de transformación.

- Ricardo Alfonsín aseguró días atrás que en 2019 sí o sí iba a haber un candidato a presidente radical, veo que usted no está de acuerdo...

- No lo se, va a haber Paso. Hemos tenido candidato radical en las Paso 2015, Mauricio (Macri) le ganó a Ernesto Sanz y a Lilita (Carrió).

- ¿O sea que imagina que en 2019 va a volver a haber primarias en Cambiemos?

- Puede ser, no lo se. está el derecho de algún dirigente del radicalismo de que eventualmente se presente, eso nosotros no lo podemos controlar. En mi opinión, creo que quien tiene que seguir siendo presidente es Mauricio Macri, es además una gran persona que tiene un enorme compromiso con Jujuy y con quien me siento cómodo trabajando en muchos temas, aunque es muy duro en el tema fiscal. Pero yo prefiero eso y me siento muy bien ahí, creo que es el camino que hay que transitar, por eso si se hacen las cosas bien vamos a tener Mauricio por otra gestión más, así que tenemos la cabeza puesta acá.

Ganen o pierdan, todos los todos los gobiernos suelen hacer balances de sus gestiones de cara a las próximos años.¿Evalúa cambios en su Gabinete?

Es muy posible, es muy posible.