Los Mayuatitos M-16, por el quinto puesto en el Nacional

Los Mayuatitos M-16 debutaron ayer en el Nacional de Desarrollo de rugby que mañana concluirá en Pergamino. Los juveniles arrancaron venciendo a Santiago del Estero, pero después cayeron contra la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (Uroba).

Por la mañana Salta se impuso a los santiagueños por 36 a 12, mientras que por la tarde no pudieron contra Uroba al caer 60 a 0. Estos dos resultados llevaron a los juveniles salteños a disputar mañana la llave que define la ubicación del quinto al octavo lugar.

La clasificación estableció que Salta deberá enfrentar primero a Lagos del Sur y si vence jugará contra el ganador de Entre Ríos vs. Mar del Plata para definir el 5º y 6º puesto. Si pierde jugará por el 7º y 8º lugar.

Cabe destacar que hoy no habrá actividad en cancha puesto que se dictarán charlas para entrenadores y jugadores.

Seven de mayores

A nivel local, se jugará en cancha del Jockey Club el seven de mayores. La jornada iniciará a las 15 con el siguiente programa: Gimnasia vs. Tigres (15), Jockey vs. Universitario (15.20), Gimnasia vs. Universitario (16), Tigres vs. Jockey (16.20), Universitario vs. Tigres (17) y Jockey vs. Gimnasia (17.20).