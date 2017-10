Barcelona sería el más perjudicado en el deporte

La situación de Cataluña, que proclamó su independencia de manera unilateral con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, deja ciertas dudas deportivas a la hora de pensar en el futuro. Equipos, federaciones y hasta la Selección española se ve involucrada.

La decisión unilateral con la que se llevó a cabo la independencia catalana no afectará inmediatamente al deporte, pero sí podría hacerlo con el correr de los meses, si la FIFA o las federaciones no llegan a un acuerdo.

La mayoría de las autoridades deportivas de la región, entre ellas el Fútbol Club Barcelona, se mostraron optimistas y dispuestos a seguir compitiendo en sus actuales ligas, pese a que el Parlament declaró la creación de una República Catalana.

Sin embargo, la ley del deporte no acepta que equipos de otros países puedan jugar oficialmente en la liga local, a excepción de Andorra, un pequeño país soberano del suroeste de Europa. El gobierno de España tendrá que tomar la decisión de hacer una excepción con los nuevos clubes del Estado independiente si así lo quisiera. A su vez, deberán estar atentos a la decisión que tome la FIFA, de quien dependerá la admisión o expulsión de los organismos rectores. "Es un proceso que podría extenderse a los 6 años en algunos de los casos", aseguró el diario español Marca.

El Barcelona, el Español y el Girona, entre otros, están en esta situación. No habrá cambios inmediatos en la Liga. No habrá exclusiones y el torneo seguirá de la misma forma que hasta ahora. Además, la declaración de la independencia catalana no irá de la mano con la pérdida automática de la nacionalidad española. Si Cataluña es admitido en los máximos organismos deportivos, el deportista podrá decidir a quién representar.

La Selección española

Tras la tensa jornada que se llevó a cabo en el senado catalán, la decisión podría afectar al fútbol local, no solo con la situación del Barcelona, sino que también impactaría en la Selección de España. Muchos jugadores que se desempeñan en la Roja podrían ser parte de un once titular poderoso, pero con otra camiseta.

Con la aprobación de la independencia de Cataluña, el conjunto de Julen Lopetegui perdería algunas piezas clave dentro de la plantilla, como son Sergio Busquets, Piqué y Cesc Fábregas, entre otros. También hay que evaluar que hay jugadores que no están de acuerdo con la independencia y podrían no jugar con la camiseta estelada.

Si la situación política terminara de impactar en el fútbol nacional, la Selección tendría figuras como Gerard Piqué y Jordi Alba en la defensa, Sergio Busquets y Cesc Fabregas en el mediocampo, y su delantera la encabezaría el actual atacante del Barcelona, Gerard Deulofeu. Muchos se ilusionan con la dirección técnica de Pep Guardiola o Xavi Hernández.