La Justicia definirá el tema de la autopista

La obra de la autopista Orán-Pichanal, en el tramo que se construye a la altura de Hipólito Yrigoyen, está prácticamente paralizada por el reclamo de los vecinos, que se levantaron contra la modificación realizada el año pasado al acuerdo firmado en 2014 y los planos originales que preveían la construcción de rotondas.

Convocada por el juez Federal de Oran, Gustavo Montoya, el miércoles se llevó a cabo una importante reunión con el objetivo de analizar la continuidad de la obra.

En respuesta al recurso de amparo interpuesto por el Concejo Deliberante de Yrigoyen y a la cartas documento de la comuna norteña, en marzo Vialidad accedió hacer un puente elevado en el acceso norte a la localidad, solución que la comunidad rechaza.

De la reunión participaron el intendente Jorge Gallardo, concejales, funcionarios de Vialidad y fuerzas vivas de Yrigoyen y el juez Gustavo Montoya. La finalidad era escuchar a todas las partes y zanjar el conflicto que mantiene paralizada la obra en este sector.

En diálogo con el Tribuno, el magistrado explicó que "nosotros tenemos que resolver un amparo que presentaron los concejales de Yrigoyen, donde solicitan una salida en el sector norte de la localidad, garantizando la comunicación con la ciudad de Orán, y que se reduzca la travesía urbana para mitigar el índice de accidentes, porque la autopista atraviesa la ciudad en dos kilómetros. En ese marco Vialidad Nacional se comprometió a dar una solución con un puente elevado, que no convence a los vecinos".

"Ya está concluida la etapa de presentación de prueba y en menos de diez días tendremos un fallo", acotó.

Los vecinos exigen la construcción de las 3 rotondas pactadas inicialmente en el acta firmada el 8 de agosto del año 2014 entre el municipio y Vialidad Nacional.

No aceptan un puente

Mariana Palacios, una vecina de la localidad, expresó que "hubo varias modificaciones desde 2014 en cuanto al plano original, no sabemos por qué. Priorizaron la construcción del puente elevado, que cuesta 30 mil pesos más que las rotondas. Si no se construye esas rotondas, los vecinos de Yrigoyen vamos a tener que ir hasta Tabacal para dar la vuelta y regresar al pueblo. Vialidad solo piensa en el caudal de vehículos y no en la gente ni el impacto ambiental que genera".

En Yrigoyen, no

Desde Vialidad Nacional anunciaron a los medios locales que a finales de este mes de octubre se finalizará la obra de la autopista Orán-Pichanal pero, lamentablemente, quedará pendiente el tramo que pasa por la localidad de Hipólito Yrigoyen, hasta que la Justicia resuelva el amparo.

En buen romance, esto significa que tanto las variantes en estudio como la necesaria repavimentación del tramo que ya se fue deteriorando quedarán como un punto negro en una obra destinada a satisfacer una necesidad vital de los usuarios de estos 22 kilómetros de ruta nacional que van de Pichanal a Oránn.

En este tramo, cabe recordar, hubo decenas de accidentes en los útimos años, varios de ellos con víctimas fatales.

Una vez alertados, los ciudadanos, comenzaron a autoconvocarse por las redes sociales para lograr que el tramo se complete. Pero hay que esperar que la Justicia se expida.

Llaman a vecinos a juntar firmas

Convocan a los usuarios de la ruta de todo el departamento.

Ayer comenzó a circular por Orán un llamado que dice lo siguiente: “Gente: lunes y martes los vecinos que usamos a diario la RN 50 vamos a juntar firmas solicitando la finalización de la autopista. La misma está virtualmente paralizada a raíz de un recurso de amparo presentado por concejales de Yrigoyen. El caso está en la Justicia y creemos que también debemos ser escuchadas las personas que todos los días circulamos por dicha ruta. Los concejales de Yrigoyen piden 3 rotondas y Vialidad propone otras soluciones técnicas acordes a los requerimientos de seguridad que implica construir hoy una autopista.

Mientras tanto, miles de usuarios nos vemos impedidos de contar con esta obra que esperamos por años.

La idea es juntar la mayor cantidad de firmas posibles. Tienen que ser muchas y tiene que ser rápido. Las personas que estén de acuerdo por favor compartan en sus redes sociales. Si nos unimos en pocos días será una realidad palpable”.