Álvaro Pérez: "Los impuestos en el país son regresivos"

Álvaro Pérez es economista y consultor en finanzas. En diálogo con El Tribuno comentó que con una reforma tributaria se van a disminuir los impuestos que pagamos y se va a dejar de financiar al sector público. Para Pérez, el camino que debe seguir Argentina es el de la reforma tributaria, el crecimiento sostenido y achicamiento del gasto público.

"Entonces, vamos a tener que pensar cómo vamos a hacer para que no se desfinancie, y si achicamos el Estado alguien que conocemos se queda sin trabajo. El camino es reforma tributaria, crecimiento y achicamiento del gasto público, por eso es bien complejo. Cuando decís gasto público, también tenés metidas a las provincias, entonces no se puede hacer esto sin el apoyo de los gobernadores", analizó.

Consideró a la reforma como algo "supernecesaria" ya que los impuestos en Argentina son regresivos (son aquellos que se cobran a todos por igual; es decir, la tasa o gravamen no guarda relación con la capacidad económica de una persona, como por ejemplo el IVA). "Si hay algo de lo que se habla desde la facultad, es que el sistema tributario argentino es regresivo. De lo más distorsivo que tenemos es el impuesto al cheque y los impuestos provinciales. Hay dos fuentes que vos tenés que gravar, o la renta o el patrimonio, esas son las dos fuentes de gravabilidad. El ingreso bruto no me garantiza rentabilidad y patrimonialmente nada, entonces creo que se debe modificar el sistema tributario", explicó Álvaro Pérez.

El especialista en finanzas tiene dudas sobre la posibilidad de aplicar esas reformas con rapidez. "Yo miro el gasto público y dudo que vaya a pasar rápido", además agregó que las modificaciones se deben aplicar porque Argentina no es competitiva. "No solamente por el tipo de cambio sino porque el costo argentino es carísimo y en materia tributaria tenemos una de las presiones tributarias más grandes de Latinoamérica y un complicadísimo sistema de recaudación".

Eficientización

La mejor administración de los recursos públicos es otro punto a tener en cuenta para Álvaro Pérez. "Creo que el Estado necesita eficientizarse, y creo que en ese camino van. Hay alguna planificación para que los empleados del sector público pasen al sector privado, pero para eso tenés que generar motivación al sector para que los contrate. Todo siempre se mejora cuando la política lubrica eso", acordó Álvaro Pérez.

Para poder ahorrar y hacer el Estado aún más chico, Álvaro Pérez considero que lo primero que van a hacer desde Cambiemos es "atacar" los servicios públicos.

"Los subsidios a las empresas van a ser una forma de ahorro, pero eso se podría trasladar a precio. Entonces, la baja del gasto público lo va a sufrir tu bolsillo. Van a tener que hacerlo con mucho cuidado para que eso no se traslade a inflación", remarcó el economista.

Pérez describió la situación actual del Gobierno nacional. "Tenemos un Estado que se busca eficientizar, un sistema tributario que busca eficiencia en el gasto y bajar la presión tributaria y un empresario dispuesto a salir al mundo a buscar oportunidades para vender. Tenemos que entender que Argentina estuvo cerrada, entonces hoy las pymes tienen que salir a comercializar productos afuera de las fronteras", agregó.

Qué esperar de la reforma laboral

El Tribuno consultó a un abogado, especialista en derecho laboral.

El abogado Oscar Farah, especialista en derecho laboral, se refirió a los temas que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, viene expresando en los últimos días. Sobre la reforma en el derecho laboral, expresó que las reformas llegarán por la vía de negociación sectorial, lo cual va a ser en parcial, ya que no pueden tocar la ley general.

Oscar Farah expresó que hay dos temas que son muy importantes. “Se puede venir un blanqueo laboral como el del 2008; por otro lado la reducción de aportes y el tema diferenciado para empresas pequeñas y medianas”, agregó el abogado.

Farah opinó que en el país no se llegará a una reforma integral como la de Brasil, porque Cambiemos no tiene mayoría para manejar ese tema. “El país no está preparado para esto”, afirmó. El especialista laboral cree que desde el Gobierno van a tratar de negociar “en baja los convenios colectivos”, lo cual consideró que es un error. “Eso explica una flexibilización inadmisible desde el punto de vista jurídico. Los derechos laborales siempre tienen que ser progresivos, no pueden ir en desmedro de los derechos adquiridos anteriores ni en contra de las leyes laborales, porque son de orden público y no se pueden modificar por voluntad de las partes”, afirmó Oscar Farah.

Edad jubilatoria

En cuanto a la reforma previsional que anunciaron desde el Gobierno nacional, el abogado consideró que avanzar con la edad jubilatoria “es bueno”, porque la expectativa de vida y de salud que hay es mucho más alta que años anteriores. “Por lo tanto, una persona de 60 o 65 está muy vigente y compelerlos a no trabajar más ha quedado un poco excesivo por la edad. No me parece desacertado subir la edad jubilatoria. Si la subimos, el ingreso de aportantes activos va a ser mayor y el gasto de pasivos va a ser menor”, reflexionó.

Blanqueo

Farah consideró que el blanqueo es una buena medida, ya que va a fomentar la registración de trabajadores. “Hoy en día con la presión legal y de AFIP sobre aportes y contribuciones es imposible blanquear para atrás un trabajador, es realmente oneroso porque la AFIP te impone intereses y multas elevadísimas cuando no has hecho la registración en tiempo y forma. Va a ayudar a muchas empresas que han sacado la cabeza para arriba, fuera del agua, puedan tener los papeles en orden”, remarcó.

Observó que un blanqueo laboral no se debe hacer como una práctica constante porque llevaría a los empresarios o empleadores a valerse de ese recurso para no registrar y esperar los blanqueos, “lo cual deformaría el sistema”, resaltó.