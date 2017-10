Gino Tubaro, el joven que convirtió en superhéroe a Maxi y otros cientos de chicos

"Desde hoy, Maxi se podrá transforma en superhéroe, con su mano y brazo 3D. Cualquiera puede pedirlos gratuitos en atomiclab.org". Con esas palabras Gino Tubaro mostró las prótesis 3D que horas después provocarían en Maxi una más de las tantas sonrisas que tuvo estos días tras cumplir su sueño de conocer a Marcelo Tinelli.

Pero, ¿quién es el joven Gino? Es un joven ingeniero y emprendedor, creador del evento El Manotón durante el que de manera recurrente reparte gratuitamente prótesis ortopédicas realizadas con impresoras 3D. Tal emprendimiento le valió el reconocimiento del mismo Barack Obama cuando estuvo en Buenos Aires. Actualmente tiene 22 años y es también el fundador de Atomic Lab, sitio donde se puede pedir esta prótesis.

Durante una reciente entrevista con Infobae Tubaro negó ser un genio: "Nah, apenas un pibe creativo, que le gusta hacer lo que hace". Creativo, sí, pero también inquieto y talentoso. Innovador. "Probé un montón de otras cosas. Hice once años de natación, tres años de básquet en San Lorenzo -era alero-, intenté tocar la guitarra, la batería, el teclado. Pero la que más me copó era esto. Imaginate: un chico de cinco años corriendo por la casa con un cuchillo buscando cosas con una cruz para desarmar. Ése era yo. Mi vieja me lo repite todo el tiempo: andaba por la casa desarmando cualquier cosa que encontrara. Y si no se desarmaba, agarraba un encendedor, calentaba el cuchillo y le cortaba el plástico hasta que se abriera", recordó.

Ahora hace "superhéroes", la figura representativa de la prótesis de manos realizada mediante impresión 3D, un invento que le devolvió la sonrisa a tantos chicos. Una creación que recibió el premio "Una idea para cambiar la historia", organizado por el canal History, y que lo tuvo como orador en la tercera edición de una iniciativa que apoya la innovación en Latinoamérica. Una transición rauda desde sus primeros inventos hasta sus nuevos proyectos.

"Me gusta inventar cosas que solucionen los problemas de la gente. A mis inventos los enfoco desde un costado social porque es lo que más impacto tiene. Y porque para mí es un orgullo ver a un pibe sonreír con la prótesis que inventé", agregó.

Lo cierto es que hoy Gino Tubaro supo devolverle la sonrisa a un niño más, y eso es todo lo que necesita este joven argentino para seguir adelante y concentrarse en inventar aún más maneras para cumplir los sueños de una sociedad entera y, por qué no, del mundo.