Un perro que sabe lo que es la fidelidad

Por Walter Octavio Chihán (médico veterinario)

Fiel compañero de los pescadores de bacalao, es un perro muy agradable, imponente, afectuoso y extremadamente fiel a su amo, excelente guardián de los niños con los cuales gusta jugar largamente sin jamás dar señales de hastío, soportando pacientemente y de buen grado, cualquier cosa que le hagan.

Cuenta la leyenda que Dios creó al Terranova para ayudar a los hombres: tomó el cuerpo de un oso, le dotó de la flexibilidad de una foca y del temperamento afectivo de un delfín. Pero le faltaba algo, lo completó con la fidelidad que solo un perro sabe otorgar.

Orígenes

Originario de la Isla de Terranova, es una de las pocas razas autóctonas de Norteamérica. Por sus venas corre sangre de Labrador, Montaña del Pirineo, Leonberger, San Bernardo y ciertos perros de trineo. A éstos últimos les debe su afición por el agua y la resistencia de sus músculos. Estas cualidades se unen a su temperamento, dócil y bonachón, y a esa rapidez de reflejos que, entre otras cosas, le permite dar caza a escurridizos bacalaos. Algunos afirman que el Terranova proviene de un antiguo perro de montaña que, con el tiempo, ha ido evolucionando en las zonas más septentrionales del Canadá. Otros sostienen la hipótesis de que esta raza tiene sus orígenes en los molosos anglosajones descendientes directos del antiguo Mastín del Tibet, con el cual el Terranova tiene, en efecto, muchas características en común.

En la actualidad es una raza bastante difundida en casi todos los países, donde tiene una aceptación cada vez mayor por su carácter y cualidades a pesar de no disponer ya de muchas ocasiones para demostrar su valentía y arrojo en el agua, su fuerza de óptimo perro de trineo y su extraordinaria habilidad como pescador, capaz de morder y arrastrar hacia la orilla a peces de gran tamaño.

Lo cierto es que existen muy pocos perros capaces de echar una mano a los pescadores, ya que esta tarea exige unas características muy difíciles de encontrar: obediencia absoluta, amor al agua, reflejos, instinto cazador, fortaleza y valentía.

Su tarea como salvavidas se hizo famosa en todo el mundo cuando comenzó a correr la voz d que había salvado de morir ahogado al mismísimo Napoleón Bonaparte. Cuentan que durante su destierro en Elba, el conquistador francés entretenía sus días nadando en el mar. Cierto día, mientras se bañaba, las bajas temperaturas le provocaron un calambre que le inmovilizó, poniéndole al borde de la muerte, afortunadamente un Terranova, propiedad de Napoleón, se percató del peligro y salió corriendo en auxilio de su dueño, salvándole del inminente ahogamiento.

El Terranova es una raza de gran tamaño, fuerte, elegante, armónica y muy resistente. Aún con un gran peso que en los machos sobrepasa los 60 kilos, se mueve con gran soltura y con un leve balanceo del dorso, característico de esta raza. En el agua nada velozmente, demostrando una resistencia excepcional. Su capa negra con reflejos azulados, abundante pelo liso duro y untuoso al tacto, prácticamente impermeable, lo protege por completo de las frías aguas de las regiones árticas. La cabeza es ancha y maciza con un hocico bastante corto, fuerte y cuadrado. Los ojos son pequeños, ligeramente hundidos y de un hermoso color marrón oscuro, las orejas pequeñas, nacen atrás y son llevadas muy adheridas a la cabeza. El tronco es potente y de gran solidez, las extremidades bien musculosas y robustas, en aplomo correcto, con pies anchos y redondos. Las extremidades posteriores están articuladas de forma tal, que le permiten al perro una gran libertad de movimiento.

Estándar

Procedencia: Norteamérica.

Altura: en los machos 70 y hembras 60 centímetros.

Peso: machos de 63 a 67 kilos y las hembras de 49 a 54 kilos.

Cabeza: ancha y maciza, con protuberancia occipital bien evidente, Stop no muy marcada. Hocico corto, bastante cuadrado. Boca de línea muy suave y cubierta por los labios.

Ojos: pequeños, de color marrón oscuro, bastante hundidos, un poco distanciados entre sí.

Orejas: pequeñas, insertas atrás, muy adheridas a la cabeza, cubiertas de pelos cortos, sin flecos.

Cuello: robusto, bien ubicado en los hombros.

Extremidades anteriores: perfectamente rectas, muy musculosas, con codos caídos, con penachos por detrás.

Cuerpo: caja torácica potente. Dorso ancho. Flancos fuertes y musculosos. Pecho bien caído, bastante ancho. Cubierto con abundante pelo que, sin embargo, no forma collar.

Extremidades posteriores: muy fuertes, articuladas de tal forma que permiten la máxima libertad de movimientos. Pueden tener espolones que se amputan.

Pies: anchos y bien formados.

Cola: de longitud mediana, apenas llega, por debajo, a los corvejones. Bien cubierta de pelo que, sin embrago, no forma flecos. Baja, ligeramente curvada en la punta cuando el perro está en reposo, y que lleva horizontal cuando está excitado.

Pelaje: liso y denso, de textura fuerte y naturaleza aceitosa, capaz por lo tanto de resistir al agua. Color: a) Negro azabache con reflejos azules. b) Todos los otros colores entre los cuales son preferibles el blanco y el bronce. En la variedad salvaje (Landseer) la capa es a manchas.

Temperamento: tranquilo y amable. Con un carácter afable, exento de agresividad y una inteligencia superior a la media.

Relación con los niños: excelente.

Relación con otros perros: excelente.