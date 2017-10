Caetano Veloso denunció censura del gobierno de Michel Temer

El famoso cantautor brasileño Caetano Veloso denunció haber sido víctima de censura, por parte del gobierno de Michel Temer: le prohibieron ofrecer un recital en apoyo de los “sin techo”.

“Es la primera vez que soy impedido de cantar en el período democrático” restablecido tras el fin del gobierno militar en 1985, declaró Veloso.

El músico señaló que ‘da la impresión de que no hay un ambiente propiamente democrático‘ en Brasil.

Veloso se encontraba junto a la también reconocida actriz Sonia Braga, quien poco atrás denunció un ‘golpe‘ de Estado en Brasil al presentar la película Aquarius en el Festival de Cannes.

Caetano formuló declaraciones anoche tras recibir una orden judicial de suspender el recital cerca de un

campamento del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo en San Bernardo do Campo, ciudad del cordón industrial de San Pablo, consignó la agencia de noticias ANSA

El evento, en el que iban a participar otros cantantes, fue organizado en respaldo a la concesión de un terreno de amplias dimensiones para construir viviendas populares.

La orden de suspender el recital fue impartida por la jueza Ida Inés del Cid argumentando que el lugar no ofrecía garantías para la ‘seguridad‘ del público.

En su escrito, la magistrada se refirió a Veloso como un artista brillante y de una ‘voz inigualable‘.