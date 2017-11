Quieren que en Salta crezca la cantidad de donantes de sangre

En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, el Centro Regional de Hemoterapia realizó ayer una colecta en plaza 9 de Julio. La idea es siempre visibilizar la necesidad de que las personas cambien el pensamiento para que se acerque a donar sangre con conciencia social.

Una carpa con globos rojos, golosinas, regalos y un enorme camión enfrentaron la lluvia en la explanada del Cabildo.

Para el Centro de Hemoterapia, el objetivo es llegar al 2019 con 75% más de donantes voluntarios y lograr el autoabastecimiento de sangre y hemocomponentes, cubriendo la demanda requerida en toda la provincia.

"Estamos de estreno. Este camión nos vino del Ministerio de Salud de la Provincia y está equipado para realizar colectas externas. Si bien lo tenemos desde junio, ahora lo presentamos en sociedad funcionando a full", dijo la responsable del Área Promoción, Anne Janneth Moller.

El nuevo móvil para colecta de sangre, con el que cuenta Hemoterapia, está equipado con tecnología de punta, 4 camillas de extracción y consultorios y recorrerá la provincia realizando colectas de sangre voluntarias.

"Suponemos que podemos atender a unos 100 donantes voluntarios por día. La idea es entonces salir a recorrer el interior", concluyó Moller.

Pueden ser donantes quienes tengan entre 18 a 55 años, con un peso mínimo de 50 kilos, que se encuentren en buen estado de salud general y sin antecedentes de enfermedades cardíacas.

Primero reciben a los voluntarios en un consultorio, luego pasan a las camillas y a posterior hay otro espacio para antes de salir en donde ayer daban todo tipos de souvenir.

Allí estaba Pablo Gramaglia, sentado comiendo un chupetín. "Debemos entender que la sangre no es un negocio, que no se vende. Debemos tener un conciencia social sobre la importancia de donar porque cuando nos toca ya es tarde", dijo el hombre.

Pero para eso hay que cambiar la mentalidad. Es por eso que dieron folletería, charlas e información sobre este nuevo cambio de paradigma en el pensamiento de las personas acerca de la responsabilidad social de donar sangre de manera voluntaria.

En la carpa estaban las chicas de Salteños Hasta la Médula, una ONG que colabora con la Centro de Hemoterapia. "Nosotros tenemos una página en Facebook en donde brindamos información sobre la donación de sangre y el registro para la donación de médula ósea; por lo que invitamos a todos a visitarla para informarse sobre dos cuestiones importantes", dijo Aydeé Sánchez.

Médula

Cada año, cientos de personas con leucemia necesitan un trasplante de médula ósea para curarse. Todos debemos registrarnos para ser donantes.

"Es solo una muestra pequeña de sangre. No duele, no se sacan huesos ni la espina dorsal. No hay que tener miedo y venir a informarse, porque es muy importante para aquellas personas que esperan la compatibilidad", dijo Vanesa Delgado, la responsable de Promoción del Incucai Salta.

Historia de la fecha

™El Día del Donante Voluntario surge por Luis Agote (1868-1954), médico e investigador argentino creador de la técnica de transfusión de sangre mediante citrato de sodio, de fundamental importancia terapéutica, ya que evita la coagulación de la sangre. Realizó la primera transfusión con este método el 9 de noviembre de 1914, en el hospital Rawson de la ciudad de Buenos Aires. La ley 25.936 de 2004 dispone la celebración de este día en el aniversario de aquel evento, invitando a incorporarlo en el calendario escolar como una jornada de reflexión sobre el tema.

El propósito es promover la donación de sangre como práctica habitual, voluntaria, solidaria y anónima, y fomentar estilos de vida saludables entre los donantes.

Antes de donar es importante...

Contar con la información sobre los estudios que se le realizarán a la sangre y el uso posterior de la donación.

La sangre es un recurso escaso, que solo se obtiene de un ser humano y que se utiliza para que enfermos puedan recuperar su salud.

Un donante de sangre puede recibir un llamado para estudios adicionales. De resultar necesario, se le indicará una derivación para su atención médica.

La persona tiene el derecho a realizar las preguntas y solicitar todas las explicaciones que necesite. Esto permite al donante decidir si donar o retirarse.

Una vez que se registra con todos sus datos personales también puede retirarse sin donar, pedir que no se use su sangre inclusive después de haber donado.