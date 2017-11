Salta Basket tiene la presión de ganar para estirar la serie

Salta Basket está hoy frente a la posibilidad de seguir en competencia en el Súper 20. Para ello deberá vencer de visitante a San Martín de Corrientes desde las 21.30 y en caso contrario se acabará su participación. La derrota que los infernales sufrieron el miércoles pasado en el estadio Delmi los dejó en esta situación frente a la experiencia del equipo correntino.

Salta Basket desperdició de local la chance de ponerse al frente y de estar a un triunfo de ser uno de los cuatro mejores equipos de la competencia, en esta su temporada debut en la Liga Nacional de Básquet. Pero la caída 71 a 65 los puso en la vereda de la obligación de ganar hoy para aspirar al tercer juego que se disputará mañana en el mismo escenario.

Los infernales deberán corregir el porcentaje de aciertos en los tiros de tres puntos, aspecto bajo en el primer juego de los cuartos de final donde solo acertó 4 de 28 intentos. Se falló mucho, pero es un aspecto que se puede corregir ya que el equipo de Ricardo de Cecco tiene buenos tiradores en Ricky Harris, Diego Gerbaudo, Pablo Espinoza y Pablo Bruna.

La jornada también tendrá el resto de los juegos de cuartos de final. A las 19 jugarán Instituto (1) vs. La Unión (0); a las 20.30 iniciará el duelo entre Gimnasia (CR) (1) vs. Ferro Carril Oeste (0), mientras que San Lorenzo (1) vs. Weber Bahía se jugará a partir de las 21 (se verá por TyC Sports).