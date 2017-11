El creador de Pokémon Go presenta un juego de Harry Potter que promete romperla

Un juego móvil de realidad aumentada sobre Harry Potter, en el que los participantes podrán explorar sus barrios reales para aprender hechizos y adentrarse en el mágico mundo propuesto por J. K. Rowling, llegará muy pronto de la mano de Niantic Labs, la empresa desarrolladora de Pokémon GO.

Denominado ‘Harry Potter: Wizards Unite‘, la propuesta apunta a convertir ‘el mundo real en un tablero de juego global y unir a las personas en un entorno digital compartido‘, informó en un comunicado la compañía que con Pokémon GO generó un antes y un después en los juegos para móviles.

Para este proyecto la empresa estadounidense se asociará con Warner Bros y el equipo de desarrollo de juegos WB, con el objetivo de ‘dar vida a esta serie mágica de una forma completamente nueva‘.

‘Con Harry Potter: Wizards Unite, los jugadores que soñaron con convertirse en hechiceros en la vida real tendrán la oportunidad de experimentar el mágico mundo de J. K. Rowling‘, destacó Niantic.

Asimismo, recordó que Pokémon GO llevó esa visión al mundo en una escala sin precedentes y sirvió como catalizador para el desarrollo posterior de su plataforma de realidad aumentada.

‘Los jugadores aprenderán hechizos, explorarán sus barrios y ciudades reales para descubrir personajes legendarios y unirse con otros para derrotar a enemigos poderosos‘, describió.

Si bien la firma no brindó una fecha oficial de lanzamiento, señaló que está trabajando para dar vida al juego.