Historia y millones en juego en el Masters de Londres

La temporada de tenis profesional comenzará a cerrarse hoy en Londres con el inicio del Torneo de Maestros. No estará en juego el número 1 del ranking como sucedió en otras temporadas ya que ese puesto se lo aseguró el español Rafael Nadal, pero sí habrá otras cosas en juego, como agrandar la historia de algunos de sus jugadores y también sus cuentas bancarias.

Los premios en el mundo del tenis siempre son jugosos y en esta ocasión mucho más aún, puesto que se premiará con más de 2 millones de dólares a quien gane el certamen sin perder un partido. Para se exacto la cifra que se llevará el campeón invicto es de 2.228.000 de la moneda estadounidense.

La organización del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de las temporada dio a conocer cuánto dinero ganará cada jugador dependiendo hasta la instancia que llegue. Sin la necesidad de jugar, cada suplente se llevará 100.000 dólares; la cuota de participación para los titulares será de 179.000 y por cada partido ganado en la fase de grupo se le sumará la misma cifra.

Los próximos en la lista de reparto de premios son lo ganadores de las semifinales; cada uno se llevará 545.000 dólares, mientras que el ganador de la final sumará 1.130.000 dólares. Pero si el campeón se consagra en forma invicta sumará el jugoso galardón de 2.228.000.

Rafael Nadal y Roger Federer son los máximos candidatos a quedarse con el gran botín, pero tendrán en su camino rivales complicados como el alemán Alexander Zverev, el croata Marin Cilic, entre otros.

Los partidos de hoy

El suizo Federer, considerado el mejor tenista de todos los tiempos, abrirá hoy el cuadro individual del Masters de Londres, en un partido contra el estadounidense Jack Sock.

Federer, número dos del ranking mundial de la ATP, se medirá con Sock (9) a partir de las 11 en el primer encuentro del Grupo B, llamado Boris Becker. Sock se clasificó al torneo de Maestros gracias a que ganó el domingo pasado el Masters 1000 de París.

Por la misma zona, hoy también se enfrentarán desde las 17 el joven alemán Alexander Zverev (3), que jugará el primer Masters de su carrera, y el croata Marin Cilic (5).

El otro grupo, que jugará mañana y lleva el nombre del estadounidense Pete Sampras, está integrado por el español Rafael Nadal, número uno del mundo, el austríaco Dominic Thiem (4), el búlgaro Grigor Dimitrov (6) y el belga David Goffin (8).

El Masters, que se jugará en el estadio O2 Arena, al suroeste de Londres, no tendrá este año a figuras de la talla del británico Andy Murray, campeón el año pasado, ni el serbio Novak Djokovic.

Poca aceptación a la nuevas reglas que impulsa la ATP

Las nuevas normas que la ATP ensayó en el Masters para menores de 21 años no parecen tener gran aceptación entre los grandes jugadores del circuito. Las normas son, principalmente, la abolición de la ventaja y los partidos al mejor de cinco sets entre otros.

En declaraciones realizadas en las fechas previas a las finales ATP, Roger Federer no se mostró muy entusiasta de las novedades.

“No creo que el tenis necesite en este momento muchos cambios. Los sets más cortos, por ejemplo, puede ser interesantes, pero al mismo tiempo hacen que cada punto cuente mucho más, por lo que tenderás a arriesgar menos e intentar menos cosas. En un set más largo sí puedes hacerlo”, señaló el suizo.

El número uno mundial, Rafael Nadal, fue quizá el más favorable a los ensayos, pero tampoco con mucha efusividad. “Si no experimentas nada no puedes decir qué es mejor o peor. Hay que buscar la manera de tener el mejor espectáculo posible, pero si me preguntan ‘¿Quieres cambio?’ diría que no. Soy el número uno, pero no es mi trabajo tomar una decisión. Aunque este es el camino para buscar cosas atractivas”, dijo.

Nadal, sin embargo, sería uno de los grandes perjudicados por el reloj que controlaría el tiempo entre puntos, ya que ha tenido a lo largo de su carrera frecuentes problemas con los jueces por esta causa.