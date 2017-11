Científicos salteños fueron premiados en el Senado de la Nación

Dos investigadores y un instituto de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) recibieron premios por sus trayectorias el martes último en el Senado de la Nación. Junto con ellos, otras 33 organizaciones, equipos de investigación y científicos de todo el país obtuvieron por primera vez la Mención de Honor al Valor Científico, por iniciativa del senador Omar Perotti, presidente de la comisión de Ciencia y Tecnología.

Esta distinción tiene un criterio federal y fue creada mediante la Resolución 3462/16 para reconocer el desempeño de aquellas personas y organizaciones que se han destacado en la promoción, desarrollo y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva en la Argentina.

Los premiados por Salta

Miguel Ángel Basombrío, doctor en Medicina, fue uno de los investigadores reconocidos por su trabajo con enfermedades endémicas de la región, como chagas y leishmaniasis, desde el Instituto de Patología Experimental (IPE), que fundó hace más de 35 años. La senadora nacional por la provincia de Salta, Cristina Fiore Viñuales, fue quien lo propuso para recibir esta mención.

“Fue muy lindo porque, como yo ya me estoy jubilando, es un reconocimiento a lo que uno ha hecho en la vida. Fue algo inesperado, que se le ocurrió a una senadora por la provincia de Salta, que no me conocía. Estudiaron mis antecedentes y así me nominaron. No es la elección solo de ella, sino que debe ser corregida y aprobada por el Senado en pleno”, relató a El Tribuno.

Eleonora Erdmann, doctora en Ciencia de Materiales, fue distinguida “por su contribución al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país”. Si bien desde hace unos años es directora del Departamento de Ingeniería en Petróleo del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), sigue en contacto directo con las tareas investigación, que se llevan a cabo en el Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI) y la Facultad de Ingeniería de la UNSa, donde dirige tesis doctorales y proyectos de investigación. Su nominación la hizo Juan Carlos Romero, senador nacional por Salta.

“Este premio da brillo a todas las metas que logré hasta ahora. Fue un camino difícil, con mucho esfuerzo y sigo con ganas de pisar fuerte”, dijo Erdmann. “Conseguí metas parciales andando el camino, como dice el poeta. Uno de los logros más importantes es el reconocimiento de mis alumnos, sobre todo de mis alumnas mujeres. Ellas me toman como una persona que llegó a pesar de muchos contratiempos. Ese paso firme me parece importante”, sostuvo.

La organización

El Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (Inenco) fue la única organización salteña premiada en esta ocasión. Su trabajo fue destacado por Rodolfo Urtubey, representante salteño en la Cámara Alta nacional.

En el Inenco trabajan 110 personas, entre investigadores, becarios y personal de apoyo a la investigación. De ellas, alrededor de 70 pertenecen al (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y el resto es docente de la UNSa.

“Este es un reconocimiento a la trayectoria científica del Inenco, que tiene más de 30 años de existencia”, explicó Miguel Ángel Condorí, el director. “Siempre es bueno que reconozcan el trabajo que se hace, mucho más cuando es de un grupo de trabajo”, señaló el profesional.

El Inenco ha obtenido premios tanto nacionales como internacionales por sus desarrollos con el aprovechamiento de las energías renovables con el medio ambiente. “La verdad es que hay mucho trabajo hecho”, valoró el doctor en Física Condorí.