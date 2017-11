El arbitraje salteño se afianza en la elite de todo el país

La presencia salteña sigue dejando huellas en la Argentina. Ramón Tornero y Jorge Royano volvieron a dejar afianzado al arbitraje salteño en la AFA y principalmente en la FIFA. Es que los “hombres de negro” participaron recientemente en el último seminario de Instructores de Árbitros FIFA-RAP (Programa de Asistencia al Arbitraje), en donde se actualizaron del reglamento que se aplica al referato.

Así, Tornero y Royano, en exclusiva con El Tribuno, explicaron el proyecto de expandir los conocimientos en todos los rincones de la provincia, con la esperanza de lograr el apoyo de los sectores privados y gubernamentales para implementar cursos a decenas de jueces salteños.

De esta manera, y junto a reconocidos árbitros como Miguel Ángel Russo, “Pancho” Lamolina o el uruguayo Jorge Larriondo, los salteños integraron el grupo selecto de instructores que recibieron las últimas normativas FIFA de manos de chileno Enrique Osses.

Y tomando en cuenta que el balance fue muy positivo, los árbitros integrantes de la Liga Salteña de Fútbol ya comenzaron a proyectar una exhaustiva labor para llevarlo adelante a partir del primer día de 2018.

Este proyecto, que apunta a los árbitros de capital y el interior, buscará dar a conocer los alcances del VAR (Video de Asistencia de Árbitros), las “nuevas” jugadas polémicas, las actitudes antideportivas y lograr la implementación de una escuela de veedores que puedan participar no solo en la Primera y la B Nacional, sino además en torneos del Federal e Inferiores, por ejemplo.

“Tomando en cuenta que tenemos una relación muy fluida con la Federación Salteña de Árbitros, presidida por Osvaldo Romano, y vamos a ver la posibilidad de compartir y distribuir todo el material a las ligas, que es muy específico. En Salta hay cinco Ligas del Interior en donde tenemos árbitros de SADRA (Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina). La idea Guillermo Marconi, secretario general del SADRA es que los árbitros de capital y el interior tengan la misma capacitación”, aseguró Royano.

“Vamos a tratar de ver si se puede canalizar a través de la Federación y de la Secretaría de Deportes, tomando en cuenta que la Liga Salteña siempre tuvo las puertas abiertas para estas iniciativas. Sería un buen proyecto para comenzar el 2018. En el interior hay muchos instructores que tienen ganas de trabajar”, insistió.

Pero en el contexto de cambio, no se pudo evitar hablar del polémico VAR y Tornero fue contundente.

“Acá hay una realidad con el VAR. Si bien es una buena medida, como todo elemento nuevo, necesita un período de prueba y adaptación. Considero erróneo la oportunidad para utilizarlo en Sudamérica en una semifinal y final de Copa Libertadores. Eso hay que practicarlo, como todos los programas de FIFA, en las categorías menores”, dijo.

“El VAR te brinda la tecnología en tiempo real, pero lo siguen manejando seres humanos, que se equivocan. Con River-Lanús el árbitro consideró que no hacía falta asistirse con el VAR porque consideraba que la mano no había sido intencional”, resaltó.

“De todos modos es patológico que el hincha común no acepte una decisión arbitral, es parte del folclore, y es bueno para el fútbol”, insistió.

Y Royano fue más allá. “La idea es que el VAR no rompa la esencia del folclore. El fútbol tiene una esencia, que nació se crío y continúa”, concluyó.