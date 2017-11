Juventud Antoniana tienen prohibido equivocarse esta noche frente a Mandiyú

Juventud Antoniana tiene prohibido equivocarse si quiere ingresar entre los cuatro primeros equipos de la zona 4, cuando están en juego 21 puntos de aquí hasta el final de la ronda clasificatoria del Federal A. Y para mantener aspiraciones esta noche, desde las 22, recibe a Mandiyú de Corrientes, en el estadio Padre Martearena, en el marco de la decimosegunda fecha del torneo.

En la recta final de la competencia, el técnico Víctor Godoy analiza, estudia y saca conclusiones para armar el titular antoniano que realiza una nueva presentación como local frente a los correntinos.

Entre los aspectos negativos del equipo que conduce Godoy y que aparecieron en este último tramo del campeonato, está que desde hace siete fechas no puede sumar de a tres. En ese contexto, se le exige en forma urgente al santo la reivindicación para superar un bajón importante en cuanto a resultados y que le provoca la imperiosa necesidad de asumir este compromiso dispuesto a levantar cabeza.

Godoy aún no confirmó el equipo. Pero en la zaga central está la alternativa de que Juan Pablo Altunes reemplace a Juan Lovato y que el Momoto Gómez arranque desde el inicio entre los titulares.

En estos días, los jugadores solo cumplieron con prácticas livianas. Anoche, unos 18 futbolistas concentraron en un hotel céntrico y la nómina se completó: Juan Mulieri, Juan Lovato, Luciano González, Lucas Acosta, Hernán Lillo, Johnny Angulo y Gustavo Balvorín.

Juventud Mandiyú

D. Pave C. Mazzón

A. Bellone R. Blasco

A. Reta J. Rodríguez

J. Antunes E. Tarabini

G. Menéndez G. Ramírez

R. Gómez N. Monje

C. Medina N. Ferreira

J. Iturrieta Barrios Alfonso

C. More D. Silisqui

G. Ibáñez J. Sena

L. Zárate M. Fesztein

DT: V. Godoy DT: P.Suárez

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: L. Lobo Medina

Hora de inicio: 22