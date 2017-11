Chanchos sueltos en barrio Grand Bourg

A diario, chanchos se instalan en las veredas con pasto del barrio Grand Bourg y hozan la tierra como si estuvieran en su chiquero, destrozando el césped y dejando grandes pozos. Vecinos de la urbanización manifestaron su malestar e indignación por la situación.

"Cuando su dueño los larga, vienen en dirección al barrio, a las veredas de distintas casas y remueven la tierra. Cavaron todo mi jardín. Dañaron el pasto y no lo dejan crecer. Forman pozos enormes con un barro asqueroso", manifestó una vecina de la zona.

En el pasaje Tronador y la avenida Libertador prácticamente todas las veredas están en mal estado a causa de al menos 12 animales que pertenecen a una chanchería, propiedad de una familia, en una finca situada a una distancia de 200 metros desde Lomas de Medeiros y a otros tantos de la autopista Circunvalación Oeste.

Los enormes animales suben una pendiente, cruzan la avenida y toman las calles del Gran Bourg.

"Son un peligro. Pesan unos 200 kilos cada uno. Son gigantes. Como están con hambre, porque no les dan de comer, se tornan agresivos. Creemos que el dueño los suelta para que coman. Aquí hay muchos niños y la situación es de riesgo porque no sabemos cuándo pueden atacar. No son animales tranquilos, sino nerviosos porque tienen hambre. Salen desesperados y no sabemos qué puede pasar", relató la mujer.

"El sábado pasado mi hijo estaba en la vereda porque no tenía la llave para entrar a casa. Minutos antes los chanchos habían destrozado el pasto. Luego de que mi nene pudiera entrar a casa, volvieron tres chanchos enormes. ¿Que hubiese pasado si lo atacaban?", agregó con preocupación.

Desde marzo hasta la fecha vecinos radicaron denuncias en comisarías de la zona pidiendo que el propietario cerque su chanchería y mantenga los animales controlados.

"Estamos hartos. Pese a las denuncias no hay solución, porque la Policía dice que de estos casos se encarga otro sector, que lo derivaron. El propietario tiene que mantenerlos encerrados porque pueden causar accidentes. Son un peligro para los conductores, sobre todo de noche. Los chanchos cruzan corriendo rapidísimo la avenida. A cada rato se escuchan bocinazos y patinadas porque los autos frenan de golpe. Hace unos días una señora casi impactó contra una chancha porque ni la vio", expresó otra vecina que reside sobre la avenida Libertador.

En tanto, desde la subcomisaría de Grand Bourg, explicaron: "Hemos intervenido en varias oportunidades por animales sueltos que cruzaban la autopista Circunvalación Oeste. La familia propietaria tiene infracciones de aquí y de San Lorenzo, municipio al que pertenecen. Se les recomendó que los encierren. Aquí tenemos dos actas contravencionales que fueron derivadas a la Fiscalía Penal 1, tal como corresponde".