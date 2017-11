Lara Gros pidió a la Nación más fondos para la Palúdica

En la última sesión de la Cámara de Diputados, el representante de Orán, Baltasar Lara Gros, se refirió a la situación del hantavirus en las escuelas norteñas, defendió el trabajo de la Secretaría de Ambiente local, que lleva a cabo las desinfecciones y limpieza en todos los establecimientos educativos, y criticó que en la Escuela Arturo Illia no quieran volver a clases aduciendo intoxicación, al tiempo que hizo responsable de esto a miembros del Partido Obrero.

Respecto de la limpieza en las escuelas, y del producto para desratizar utilizado, denunciado por la vicedirectora de la escuela Arturo Illia, Josefa Cardozo, como prohibido y tóxico, sostuvo que "se trabaja en conjunto con los ministerios de Salud y de Educación, la comuna y la empresa Tabacal, que fue invitados por poseer un programa de control de roedores supervisado por Provincia. Tabacal cuenta con personal capacitado para esta tarea. Quiero aclarar que el mismo producto que se usó en la escuela Illia, se usó en otras 15 instituciones y nunca hubo casos de intoxicación a pesar de que ya hay niños asistiendo a clases".

"Oh casualidad, en esta escuela es que hay gente conocida del Partido Obrero. Ya salió el gerente del hospital a decir que las docentes de este establecimiento no estaban intoxicadas sino que tenían problemas de presión y otros que nada tienen que ver. Esta es la única escuela que no quiere volver a clases, a diferencia de las otras", espetó el diputado durante la sesión. E insistió en que "el producto utilizado es inocuo. Además, se trabaja mucho con lavandina, desinfectando". También se refirió a la falta de personal de limpieza en las escuelas. "Es verdad que faltan ordenanzas, muchas directoras me hablan de esto y estamos haciendo las gestiones para que haya nuevos nombramientos. Pero a pesar de esa falta de personal hay escuelas muy limpias que avanzan, y otras que se quedan estancadas. Hay que ver cuál es la causa, no creo que sea por una ordenanza más o menos", aseveró.

"Vayan y después hablen"

"Si quieren saber más sobre el Programa de Enfermedades Tropicales, pueden llegarse a Orán, donde está la oficina. Allí podrán evacuar todas sus dudas y verificar los trabajos que se realizan, los productos que se utilizan, no solo en las escuelas sino casa por casa todo el año. Porque si no, aduciendo ignorancia siembran un manto de dudas echando por tierra todo el trabajo de más de 140 personas que se dedican a esto día a día", dijo defendiendo el trabajo de la Secretaría de Ambiente local.

El legislador pidió, además, que "ya que algunos legisladores presentes tienen contacto directo con Nación, sería bueno que soliciten que dejen de bajarle el presupuesto a la Palúdica, porque el Gobierno provincial y el municipal ponen plata, pero Nación se la recorta. Así, es imposible financiar toda esta lucha contra las enfermedades", expresó.