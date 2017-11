Destituyeron al camarista federal Eduardo Freiler 

El tribunal estuvo integrado por siete miembros y para llegar a la destitución se requerían cinco votos afirmativos: "No es un juez probo. Freiler no honra el cargo para el que fue nombrado", arrancó el jurado, en lo que fue un anticipo de la resolución del caso.

Los fiscales, el legislador del PRO Pablo Tonelli y el abogado Miguel Piedecasas –ambos integrantes del Consejo de la Magistratura– habían pedido que Freiler fuera apartado porque entendieron que incurrió en mal desempeño de sus funciones por no poder justificar su patrimonio.

La principal acusación es que Freiler no puede justificar $15.992.389,83 si se compara lo que cobró y gastó entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de octubre de 2016.

Entre los gastos que llamaron la atención de la acusación figura una casa de 600 metros cuadrados que compró frente a la quinta presidencial de Olivos por $2.800.000, pese a que su valuación fiscal es de $5.300.000 millones y que el Banco Nación la tasó en 11.316.254 pesos.

La acusación también incluye cuatro cuatriciclos y un arenero que no declaró, un departamento en Pinamar, y una casa y terrenos en Necochea -su ciudad natal-, ocho autos, tres embarcaciones, caballos y ganado.

Tonelli: ‘Estamos muy satisfechos con la resolución‘ del jury

El diputado nacional oficialista y consejero Pablo Tonelli dijo hoy estar ‘muy satisfecho‘ con la decisión del Jury de Enjuiciamiento de destituir al camarista federal Eduardo Freiler, remarcó que los cargos en su contra ‘fueron sólidos y muy contundentes‘, y, en consecuencia, consideró que ‘no hay chances de que la sentencia sea modificada’.

Noticia en desarrollo