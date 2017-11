Mac Allister: "El ENARD seguirá funcionando de la misma manera"

El secretario de Deporte de la Nación, Carlos Mac Allister, sostuvo este viernes que el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) "seguirá funcionando de la misma manera y con la misma conducción", más allá de la reforma impositiva que impulsa el gobierno nacional para el año próximo. "El Enard seguirá funcionando de la misma manera y con la misma conducción. No cambia la forma jurídica, que es lo más importante. Con Gerardo Werthein (el presidente del Comité Olímpico Argentino) se viene trabajando muy bien", explicó Mac Allister.

"En principio, lo que cambiará será el financiamiento. A partir de la reforma, que aún debe pasar por el Congreso, el Estado nacional será el encargado de financiar al deporte de alto rendimiento", agregó en declaraciones a TyC Sports. Hasta el momento está en vigencia un inciso del artículo 39 de la Ley 26.573 de 2009 que establece que un impuesto de 1 por ciento en la facturación de la telefonía móvil va para las arcas del ENARD.

El deporte olímpico tuvo un gran impulso desde la creación del ENARD y ello permitió que en sus siete ejercicios previos, desde su puesta en funciones el 12 de marzo de 2010, recaudara una cifra auditada de 1.947 millones de pesos.

La continuidad del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) entró en zona de riesgo ya que el proyecto de reforma impositiva que impulsa el gobierno nacional para el año próximo le quitaría a este organismo un ingreso clave para su actividad, algo que fue advertido por el presidente del Comité Olímpico Argentino (COI), Gerardo Werthein. El proyecto de reforma impositiva en cuestión prevé derogar un artículo de la Ley 26.573 que contiene una norma firmada en 2009 y establece el destino que el 1 por ciento de la facturación de la telefonía móvil va a las arcas del ENARD.

Este recorte afectaría directamente al deporte olímpico y es por ello que Werthein salió públicamente a hablar del tema. A través de su cuenta de Twitter y arrobando al Presidente Mauricio Macri, Werthein escribió: "Estamos todos trabajando en la búsqueda de una solución para todos nuestros deportistas y para el Enard. Confío en que encontraremos una solución entre todos".

A raíz de esta posible modificación mucho depotistas argentinos de alta competencia manifestaron en Twitter su rechazo a la medida.

Nos sentemos un segundo a pensar cuanto cambiarían las cosas sin la presencia de @enardinfo. Cuánto presente se trunca? Cuánto FUTURO no va a poder ser? Y todo lo que hicimos hasta acá? Para qué fue? En vano? No. Disculpen. En vano no.