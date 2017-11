Graciela Ocaña va a pedir el embargo de los bienes sucesorios de Julio Grondona

La electa diputada nacional Graciela Ocaña solicitará ante la Justicia el embargo de la sucesión de Julio Grondona, que se tramita en un juzgado de Avellaneda y se encuentra a nombre de su esposa. El pedido se origina después de la extensa declaración de Alejandro Burzaco ex gerente general de Torneos y Competencias, donde admitió haber pagado coimas millonarias y en dólares al ex titular de la AFA y a algunos ex funcionarios K. “La principal sospecha es que su patrimonio es producto de fondos ilícitos”, señaló Ocaña a Clarín. Asimismo, solicitará la detención de Pablo Paladino ex coordinador de Fútbol Para Todos, aportando “nueva información sobre el pago de sobornos”.

La conexión local de la causa conocida como FIFAgate busca avanzar en los tribunales de Comodoro Py después de las más de 300 páginas de la declaración de Burzaco en Estados Unidos. Habló del pago de coimas por 15 millones de dólares y el escándalo salpica a ex funcionarios y representantes del sector privado que intervinieron en la venta de los derechos de transmisión de eventos futbolísticos.

Por un lado, la causa que lleva el juez Daniel Rafecas junto al fiscal Gerardo Pollicita y que inició con una denuncia de la PROCELAC y que se adjuntó a una de Ocaña, se investiga a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, y a los responsables de las empresas que manejaban los derechos de transmisión de ocho campeonatos comprados a Torneos y Competencias con plata del plan Fútbol Para Todos por U$S 33.050.000. En esta causa donde el fiscal pidió las indagatorias, la referente de Cambiemos pedirá el embargo de la cuenta sucesoria de los bienes de Julio Grondona, según confirmó a Clarín.

Para la legisladora no hay dudas sobre el cobro de coimas por parte del fallecido titular de la AFA, “de las declaraciones se desprende que le pagaron sobornos durante años”, indicó. Es por ello que pedirá al magistrado el embargo de la Sucesión de Julio Grondona, que se encuentra a nombre de su mujer, bajo la sospecha que el mismo se constituyó con “fondos de origen ilícitos”. El trámite sobre la herencia del ex dirigente del fútbol argentina se encuentra en un juzgado de Avellaneda y los bienes que integran el mismo “no son públicos porque la familia pidió un resguardo sobre los mismos”, indicaron a Clarín fuentes judiciales.

La causa madre por los desvíos de parte de los 7.200 millones de pesos que el gobierno de Cristina Kirchner le dio a la AFA en el marco del plan Fútbol Para Todos (FPT) la tiene la jueza federal María Servini de Cubría quien ya procesó a Aníbal Fernández y al ex jefe de gabinete y actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich. Al tercer ex jefe de gabinete y actual senador Juan Manuel Abal Medina le dio falta de mérito. Asimismo, Pablo Paladino ex coordinador de FPT quedó sobreseído.

Graciela Ocaña pedirá no sólo su detención sino también su indagatoria. “El señor Paladino ocupó un rol clave dentro del entramado del Programa investigado y llegó de la mano de Aníbal Fernández”, indicó. En la causa que tiene Servini de Cubría se aportará “nueva prueba respecto a los sobornos que se pagó para que Burzaco retenga los derechos de los partidos de la B”, sostendrá el escrito que llegará a la justicia el martes.

En el mismo sostiene que el ex coordinador de FPT “debe ser citado en forma inmediata a prestar declaración indagatoria” se lo debe “procesar y dictar la prisión preventiva ya que cualquier dilación solo favorece la destrucción de pruebas y el entorpecimiento de la investigación”.

