Víctor Hugo Morales fue desvinculado de C5N

“Previsible. Me comunicaron que me han despedido de C5N. Emocionadamente gracias a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!”, con ese texto Víctor Hugo Morales confirmaba en su cuenta de Twitter su desvinculación del canal de noticias del Grupo Indalo.

En una charla con Roberto Navarro para el canal de Youtube El Destape web, Morales apunto al grupo OP Investments, adquiriente de Indalo, al afirmar: “Esta gente nueva, que supongo que es Macri o Clarín detrás operando claramente como marcando cuales son los límites que hoy día hay de la libertad de expresión, me llamaron esta tarde”.

“Me dijeron que en virtud de una cuestión irreconciliable entre mi punto de vista y la línea editorial de la empresa, tenían que despedirme. Esto es lo que ha ocurrido. Y les dije si me dejaban hacer el ultimo programa para darles el ultimo adiós a la gente, porque he tenido un acompañamiento formidable del publico. Pero me dijeron ‘no, mejor algo grabado’”, sostuvo el periodista uruguayo.

Morales añadió que su despido confirma que “la República no existe en función de lo que se demuestra en la Justicia. Me parece que la libertad de expresión esta terminada en la Argentina. Hay muchos periodistas ausentes que no han podido trabajar en función de las presiones”.

Otro conductor que deja su espacio en C5N es Roberto Pettinato quien escribió en su cuenta de twitter: “Gracias a todos los fans de La Hormiga Imperial. Mañana viernes último programa, real en vivo”.

El ex saxofonista de Sumo no aclaró el motivo de la finalización de su ciclo, pero fuentes de su equipo de producción explicaron que se enmarca en el cambio de gestión que está encarando el canal, sumado a cuestiones presupuestarias.

Estas salidas se suman a la desvinculación de Marcelo Tinelli del grupo ocurrida hace una semana, que puso bajo la lupa la propiedad de Grupo Indalo.

Así, las miradas apuntan a Cristobal López y Fabian De Sousa, sus tradicionales propietarios y al fondo inversor OP y sus directivos Ignacio Rosner, Santiago Dellatorre y Damián Burgio, que aseguraron haber adquirido Indalo.

Op Investments anuncio el 25 de octubre ‘la adquisición del 100% del paquete accionario del Grupo Indalo, que comprende más de 170 sociedades de distintos rubros, que abarcan construcción, servicios petroleros, minero y de producción de carbonato de sodio, medios de comunicación, servicios financieros y alimentos, entre otros‘.

Empero, la compra no ha podido concretarse por la inhibición de bienes que afronta Indalo debido a una deuda millonaria

con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Al mismo tiempo, el productor de Morales, Julián Capasso, también fue despedido del canal de noticias por ‘su inaceptable comportamiento en un evento público‘.

Capasso fue quien le gritó al periodista Alfredo Leuco durante la gala de los Martín Fierro de la radio: ‘Forro, hablá de Magnetto, hablá de DyN‘.

A finales de septiembre, el Grupo Indalo dueño de varios medios, entre ellos C5N- había despedido a otra de sus figuras: Roberto Navarro, luego de su cruce vía Twitter con el director de contenidos de C5N Federico Maya. “Lo hicieron bajo la presión del Gobierno. Esto sucede después de un mes de fuertes presiones para que fuera yo quien renunciara”, sostuvo.

La ex presidenta y senadora nacional electa Cristina Kirchner criticó el despido de Morales e hizo su interpretación al asegurar que “se consolida el apagón informativo en Argentina” y varios dirigentes de la izquierda también cuestionaron al Gobierno nacional por la decisión que adoptó un medio privado muy cuestionado.

Tras conocerse la noticia del despido de Morales, los dirigentes peronistas salieron en masa en las redes sociales a repudiar la acción y opinar sobre la libertad de expresión en la administración de Cambiemos.