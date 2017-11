Derrota del Tribuno Básquet en La Banda

El Tribuno sumó este domingo su tercera derrota al caer por 66 a 58 ante Nicolás Avellaneda, en Santiago del Estero, por el Torneo Federal de Básquet.

El cuarto inicial entre santiagueños y salteños fue bastante llamativo, porque el verdolaga se impuso rápidamente y durante varios minutos no solo lideró el marcador, sino que además logró que los locales no conviertan. Sin embargo el equipo que anoche hizo de local en la cancha de Olímpico de La Banda tuvo una importante reacción y en el lapso final de ese tramo fueron los salteños quienes no lograron acertar al aro. Por eso, los santiagueños se quedaron con el primer parcial, por 15 a 13.

El segundo cuarto fue un trámite tan increíble como el primero, porque nuevamente El TBB controló los primeros minutos y volvió a pasar al frente, pero otra vez el conjunto visitante se quedó y Nicolás Avellaneda, empujado por su público, dio vuelta el marcador a poco menos de un minuto de irse al vestuario.

Si bien la diferencia en el parcial fue mínima para los de la zona sur (17-18), el local se alejó a tres puntos, con un nivel parejo tanto en el juego, como en la efectividad de su quinteto inicial, más las apariciones de sus jugadores que ingresaron en ciertos tramos.

En los verdolagas, en cambio, hubo mucha diferencia en el goleo y otra vez se destacó Eric Freeman por sobre el resto.

El equipo dirigido por Pablo Martínez jamás pudo recuperarse de esos dos cachetazos en el primer tiempo y eso se notó en el complemento. Nicolás Avellaneda progresó en su juego y los salteños no hicieron pie en el tercer cuarto. El parcial fue 12-10 para los locales que se alejaron a 44-41.

En los diez minutos finales ambos equipos se sacaron chispas. Ninguno quiso regalar nada, pero como en casi todo el duelo, Nicolás Avellaneda estuvo más fino en sus tiros y siguió en ventaja. Finalmente se llevó el partido 66 a 58.

De esta manera, El Tribuno Básquet suma su tercera derrota (segunda consecutiva), ya que el viernes perdió ante Tucumán Básquet en el complejo Nicolás Vitale y anteriormente había perdido con ese equipo en el Jardín de la República.

Cayó Unión Orán

En el norte provincial, Unión Orán perdió ante el único líder e invicto que tiene el torneo: Tucumán Básquet.

Los oranenses dominaron gran parte del partido, especialmente en el segundo cuarto donde lograron cosechar una gran cantidad de puntos para mantenerse en ventaja. Sin embargo en el complemento los tucumanos crecieron y sacaron su chapa de candidatos.

Si bien el tercer cuarto volvió a ser para Unión, los diez minutos finales fueron una fatalidad para el elenco local. Tucumán BB sumó 21 puntos contra 10 de los oranenses y finalmente la visita se quedó con el triunfo por 70 a 67.