El tramo de la ruta 9/34en Salta se hará con PPP

El Gobierno nacional presentó ayer en el Centro Cultural Kirchner la primera iniciativa que se llevará adelante a través del sistema de Participación Público Privada (PPP), con una inversión de más de 16.700 millones de dólares, para el desarrollo de una red de autopistas y rutas seguras, con obras en más de 7.000 km en el país.

Entre estas obras figura la traza de la ruta 9/34, que atraviesa de sur a norte el territorio provincial y que se comunica con la frontera con Bolivia, aunque según los anuncios del Gobierno nacional la traza incluida llega solo hasta la ruta 66 en Jujuy. Desde General Gemes las obras tomarán por ruta 9 hasta la ciudad de Salta.

Así se desprende de los anuncios del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, quien detalló los avances del Plan Nacional de Transporte en materia de obras y las nuevas prácticas de transparencia que se fueron implementando en los últimos dos años. "Hace décadas que en Argentina no hay obras de esta magnitud. Una de las grandes transformaciones de estos dos años fue la política de corrupción cero diseñada por el presidente Macri. Gracias a esto ya hemos ahorrado 34 mil millones de pesos. La modernización de la infraestructura vial es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Esta es una apuesta muy grande que estamos haciendo. El mecanismo de participación público privada da mucha previsibilidad y este es el momento para invertir, para apostar por Argentina", aseguró Dietrich.

El plan que lleva adelante el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de Vialidad Nacional, contempla una inversión de 12.572 millones de dólares durante los primeros 4 años y 4.172 millones de dólares en los siguientes 11 años.

Se intervendrán alrededor de 7.277 kilómetros de rutas nacionales, e incluye la construcción de 1.610 km de autopistas, 3.310 km de ruta segura, 324 km de obras especiales y 26 km de variantes, en total, 5.270 km. En los restantes 2.077 km se realizarán obras de mejoramiento y mantenimiento.

Fechas y polémica: no se hará el próximo año

Los trabajos se dividieron en 16 corredores. El caso de Salta con la ruta nacional 9/34 corresponde al corredor H, que incluye la RN 34, 9, la 66 en Jujuy y su variante 1V66.

Si bien no difundieron plazos de ejecución, se informó que el plan se dividirá en tres etapas de licitación: la primera entre noviembre de 2017 y abril de 2018; la segunda entre febrero de 2018 y julio de 2018, y la tercera entre junio de 2018 y noviembre de 2018.

Dentro del plan, que fue presentado ayer a nivel nacional por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, no hubo referencia específica al tramo que comprende Salta ni tampoco a las demoras luego de los anuncios fracasados, ya que luego de varias polémicas por las nuevas trazas propuestas a la altura de Metán y Güemes, finalmente se supo que dichas obras no están previstas para el año próximo.

Es que mientras se debate desde hace meses, y hasta hicieron marchas de protesta, si la autopista de la nueva ruta debería pasar por el medio de esas ciudades o desviarse en una circunvalación, desde Nación confirmaron que las obras no entraron para el año que viene. Los comerciantes de esas dos ciudades insisten en que alejar la nueva traza de la zona urbana traería dramáticas consecuencias a la actividad local. La Nación reafirma que el de “rutas seguras” es un concepto que no existía en la Argentina: rutas con banquinas pavimentadas; carriles anchos; obras para evitar cruces por localidades; cruces a diferente nivel y circunvalaciones.