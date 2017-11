Homenaje a los muertos en tragedias viales

Como cada tercer domingo de noviembre, desde 2005, se conmemoró ayer en todo el mundo el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, dispuesto por la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU). En esta ciudad el acto se realizó en el monumento "Brotes de una nueva conciencia", ubicado en la avenida Paraguay, frente al mercado Cofruthos.

La organización del evento estuvo a cargo de la ONG Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables (Pavicei). Allí estuvieron los familiares y amigos de muchas de las víctimas de este flagelo mundial, que año tras año golpea fuertemente a los salteños. El principal orador fue Raúl Padovani, el fundador de la entidad que desde hace dos décadas viene trabajando para concientizar a la ciudadanía con el fin de reducir las alarmantes cifras de muertos y heridos como consecuencia del accionar de conductores irresponsables.

"Si bien es mucho lo que hicimos en materia de prevención y sanción de ordenanzas y leyes para evitar las tragedias, todavía no logramos bajar los porcentajes de víctimas", expresó Padovani a El Tribuno. El presidente de Pavicei atribuyó esta situación al hecho de que "la ciudadanía no ha tomado verdadera conciencia de que el vehículo es un arma peligrosa, si quien lo conduce circula a alta velocidad y no respeta las normas elementales de tránsito". Padovani calificó de alarmante la cantidad de motociclistas que mueren en las calles y rutas de nuestra provincia. "A pesar de que más del ochenta por ciento de estos conductores se avinieron al uso del casco, no se pueden evitar los casos fatales y eso ocurre por la velocidad que le imprimen a un vehículo que carece de toda protección", dijo. Y agregó: "Es una barbaridad que de los ciento setenta y muertos que se contabilizan, en lo que va del año, setenta y ocho sean motociclistas".

El acto concluyó con la suelta de globos amarillos, el color que simboliza la seguridad vial, por parte de los familiares de las víctimas de los accidentes viales. Asistieron a la ceremonia el director de la Agencia Provincia de Seguridad Vial, Diego Figallo; la secretaria de Derechos Humanos y Justicia, Carolina Geist; el encargado del Programa Asistir del Ministerio de Derechos Humanos, Rafael Banegas, y otros referentes. "No vamos a cesar en nuestra lucha y en esto comprometemos al Estado, que debe ser riguroso con las penas", sentenció Padovani.

Celular: un invitado no deseado

Raúl Padovani explicó que el uso de celulares por parte de los conductores es otro de los elementos que influye de manera peligrosa en las tragedias viales. “Es el invitado no deseado que en los últimos tiempos sumó a la velocidad y a la falta de cumplimiento de las normas de tránsito”, aseguró. También señaló que las estadísticas demuestran que la mayoría de los accidentes son protagonizados por hombres. “Está probado que las mujeres son más prudentes y que respetan las reglas del tránsito”, afirmó. En tal sentido puso como ejemplo a las colectiveras. “Lo que pude advertir es que conducen con más precaución e incluso son más amables con los pasajeros. Sería importante que las empresas incrementen el cupo femenino en el transporte urbano”, dijo el titular de Pavicei.